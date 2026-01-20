scorecardresearch
Newsऑटो2026 टाटा पंच को मिली Bharat NCAP 5 स्टार रेटिंग, एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी में मिले इतने प्वाइंट्स

2026 टाटा पंच को मिली Bharat NCAP 5 स्टार रेटिंग, एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी में मिले इतने प्वाइंट्स

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jan 20, 2026 17:14 IST
2026 Tata Punch crash test
2026 Tata Punch क्रैश टेस्ट

हाल ही में लॉन्च हुई नई टाटा पंच (Tata Punch) ने एक बार फिर से मजबूती में ग्राहकों का भरोसा जीता है। टाटा पंच ने Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में मजबूत सेफ्टी परफॉर्मेंस दिखाई है। 2026 के असेसमेंट में मिले स्कोर ने एंट्री-लेवल SUV सेगमेंट में Punch की सेफ और भरोसेमंद इमेज को और पुख्ता किया है।

एडल्ट सेफ्टी में लगभग परफेक्ट स्कोर

Bharat NCAP के तहत Tata Punch को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 32 में से 30.58 अंक मिले। फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में कार ने 16 में से 14.71 अंक हासिल किए, जबकि साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में इसे 15.87 अंक मिले। इसके अलावा, Punch ने साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट भी सफलतापूर्वक पास किया, जो साइड टक्कर की स्थिति में मजबूत स्ट्रक्चर को दिखाता है।

टेस्ट किए गए वेरिएंट्स में ड्यूल फ्रंट एयरबैग, साइड कर्टेन एयरबैग, सीटबेल्ट प्री-टेंशनर और लोड लिमिटर के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी ESC को स्टैंडर्ड तौर पर शामिल किया गया है।

चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में भी शानदार प्रदर्शन

बच्चों की सेफ्टी Punch की बड़ी ताकत बनकर सामने आई है। चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में इसे 49 में से 45 अंक मिले। डायनैमिक टेस्ट में Punch ने पूरे 24 में से 24 अंक हासिल किए, जो फ्रंट और साइड दोनों तरह के इम्पैक्ट सिमुलेशन में मजबूत सुरक्षा को दिखाता है।

इसके अलावा, ISOFIX एंकर पॉइंट्स की मदद से CRS इंस्टॉलेशन में इसे पूरे 12 में से 12 अंक मिले। व्हीकल असेसमेंट स्कोर 9 रहा, जिसने कुल चाइल्ड सेफ्टी स्कोर को मजबूत बनाया।

सभी वेरिएंट्स पर लागू है रेटिंग

Bharat NCAP की यह रेटिंग Tata Punch के सभी वेरिएंट्स पर लागू होती है। इन कारों का वैल्यूएशन दिसंबर 2025 में AIS-197 टेस्टिंग प्रोटोकॉल के तहत किया गया था, जबकि नतीजे 2026 में आधिकारिक तौर पर जारी किए गए।

Tata Motors Punch रेंज में ESC, साइड हेड प्रोटेक्शन सिस्टम, पैदल यात्री सुरक्षा फीचर्स और सीटबेल्ट रिमाइंडर जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड देती है।

