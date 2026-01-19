scorecardresearch
Newsऑटोसस्ती EV से फैमिली MPV तक, 2026 में 3 नई कार लॉन्च करेगी ये वियतनामी कंपनी

सस्ती EV से फैमिली MPV तक, 2026 में 3 नई कार लॉन्च करेगी ये वियतनामी कंपनी

वियतनाम की इलेक्ट्रिक कार कंपनी VinFast भारत में अपनी मौजूदगी को तेजी से बढ़ाने की तैयारी में है। कंपनी 2026 में तीन नई इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च करने की योजना बना रही है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jan 19, 2026 14:46 IST
VinFast Limo Green
VinFast Limo Green

VinFast Upcoming Cars: वियतनाम की इलेक्ट्रिक कार कंपनी VinFast भारत में अपनी मौजूदगी को तेजी से बढ़ाने की तैयारी में है। कंपनी 2026 में तीन नई इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च करने की योजना बना रही है।

पिछले साल तमिलनाडु प्लांट से VF6 और VF7 SUV के साथ एंट्री करने के बाद अब VinFast सस्ते से लेकर फैमिली सेगमेंट तक पकड़ मजबूत करना चाहती है।

सम्बंधित ख़बरें

2026 की शुरुआत में आएगी Limo Green

VinFast साल 2026 की पहली तिमाही में Limo Green लॉन्च करेगी। यह कंपनी की भारत में पहली तीन-रो वाली इलेक्ट्रिक MPV होगी। इसकी अनुमानित कीमत 18 से 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी जा सकती है।

इस मॉडल में 60.1kWh बैटरी और 201bhp का फ्रंट मोटर मिलेगा, जो करीब 450 किमी की रेंज का दावा करता है। डिजाइन में V-शेप LED लाइट्स और सीधी बॉडी लाइन होगी, जबकि पीछे की तरफ ऊंची छत ज्यादा हेडरूम देगी। केबिन में बड़ा टचस्क्रीन और सादा लेआउट होगा। कंपनी इसे निजी ग्राहकों के साथ-साथ फ्लीट ऑपरेटर्स को भी ध्यान में रखकर ला रही है।

VF3: भीड़भाड़ वाले शहरों के लिए माइक्रो EV

2026 की पहली छमाही में VF3 के आने की उम्मीद है। इसकी कीमत 8 से 10 लाख रुपये के बीच हो सकती है। यह सीधे MG Comet को टक्कर देगी।

VF3 में 18.6kWh बैटरी दी जाएगी, जो 200 किमी से ज्यादा की रेंज का दावा करती है। 43.5bhp की पावर और 191mm ग्राउंड क्लीयरेंस इसे शहर के रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए आसान विकल्प बनाते हैं।

VF5: सब-4 मीटर सेगमेंट में दांव

VinFast भारत में VF5 लाने की संभावना भी देख रही है। इंटरनेशनल मार्केट में यह दो बैटरी ऑप्शन के साथ आती है। लंबाई 3,967mm है और व्हीलबेस 2,514mm, जिससे केबिन में बेहतर स्पेस मिलने की उम्मीद है। इसमें 8-इंच टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और PM2.5 एयर फिल्टर जैसे फीचर्स मिलते हैं।

अगर तीनों मॉडल लॉन्च होते हैं, तो VinFast का भारत पोर्टफोलियो शहरों की माइक्रो EV से लेकर फैमिली MPV तक फैल जाएगा।

Jan 19, 2026