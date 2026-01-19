Silver Price: बंपर तेजी! 1 किलो चांदी ₹3 लाख के पार, सोना भी नए ऑल टाइम हाई पर - जानिए क्यों बढ़ रहे हैं दाम

Silver Price: सोना-चांदी की कीमतों को लेकर गिरावट के सारे अनुमान फिलहाल गलत साबित होते दिख रहे हैं। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को सिल्वर और गोल्ड ने ऐसे रिकॉर्ड बनाए कि बाजार भी हैरान रह गया। चांदी ने तो इतिहास रच दिया और पहली बार 1 किलो चांदी का भाव 3 लाख रुपये के पार निकल गया। वहीं सोना भी तेज उछाल के साथ नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी Multi Commodity Exchange of India (MCX) पर सोमवार को कारोबार शुरू होते ही चांदी की कीमत 13,553 रुपये उछल गई। इसके साथ ही 1 किलो चांदी का भाव सीधे 3,01,315 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया। यह चांदी का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। इससे पहले शुक्रवार को MCX पर चांदी 2,87,762 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी।

जनवरी 2026 में अब तक चांदी 65,614 रुपये महंगी

जनवरी महीने में ही चांदी ने निवेशकों को चौंका दिया है। इस साल जनवरी 2026 में अब तक चांदी की कीमत 65,614 रुपये प्रति किलो बढ़ चुकी है। 31 दिसंबर 2025 को जहां 1 किलो चांदी 2,35,701 रुपये की थी, वहीं अब यह 3,01,315 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। पिछले साल 2025 में जबरदस्त तेजी के बाद भी चांदी की रफ्तार थमती नजर नहीं आ रही है।

सोने की चमक भी पीछे नहीं

सोने की बात करें तो यहां भी तस्वीर कुछ अलग नहीं है। MCX पर फरवरी एक्सपायरी वाले सोने का वायदा भाव शुक्रवार को 1,42,517 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। सोमवार को बाजार खुलते ही सोना 1,45,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए शिखर पर पहुंच गया। यानी एक ही झटके में 10 ग्राम 24 कैरेट सोना करीब 2,983 रुपये महंगा हो गया।

अगर साल की शुरुआत से देखें तो 31 दिसंबर 2025 को सोना 1,35,804 रुपये प्रति 10 ग्राम था। उस हिसाब से अब तक गोल्ड प्राइस करीब 9,696 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ चुका है।

क्यों बढ़ रहे हैं सोने और चांदी के दाम?

इसकी वजह ग्लोबल टेंशन मानी जा रही है। ट्रंप टैरिफ से जुड़े नए विवाद, ग्रीनलैंड को लेकर बढ़ा तनाव और यूरोपीय देशों पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफ से अनिश्चितता बढ़ी है। ऐसे माहौल में निवेशक फिर से सुरक्षित निवेश के तौर पर सोना-चांदी की ओर लौट रहे हैं, जिससे इनकी कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल रहा है।