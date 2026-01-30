iPhone 16 बना दुनिया का नंबर 1 स्मार्टफोन! टॉप 10 में एप्पल के 7 फोन शामिल- जानिए वो कारण जिससे आईफोन बना किंग

स्मार्टफोन की दुनिया में अक्सर कहा जाता है कि जो नया है, वही बेहतर है। लेकिन साल 2025 के आंकड़ों ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है। काउंटरपॉइंट रिसर्च की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, आईफोन 16 (iPhone 16) साल 2025 में दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन बन गया है। हैरानी की बात यह है कि बाजार में नए मॉडल आने के बावजूद इस फोन का जलवा कम नहीं हुआ।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

एप्पल और सैमसंग का दबदबा बरकरार

रिपोर्ट बताती है कि ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट में एप्पल और सैमसंग की बादशाहत लगातार चौथे साल भी जारी है। कुल स्मार्टफोन बिक्री में इन दोनों कंपनियों की हिस्सेदारी 19 प्रतिशत रही। टॉप 10 सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन की लिस्ट में एप्पल के सात मॉडल शामिल हैं, जबकि बाकी तीन पायदानों पर सैमसंग ने कब्जा जमाया है। भले ही एप्पल ने सितंबर में आईफोन 17 सीरीज लॉन्च कर दी थी, लेकिन साल 2024 में आया आईफोन 16 अब भी ग्राहकों की पहली पसंद बना हुआ है।

आईफोन 16 की सफलता का क्या है राज

काउंटरपॉइंट के एनालिस्ट का मानना है कि आईफोन 16 की सफलता के पीछे सबसे बड़ी वजह इसकी कीमत और परफॉर्मेंस का सही तालमेल है।

भारत में 69,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध यह फोन उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए बिना प्रीमियम अनुभव चाहते हैं।

इसमें लगी A18 चिप आज भी बेहद तेज है और एप्पल इंटेलिजेंस जैसे फीचर्स को आसानी से चलाती है। इसके अलावा, लंबे समय तक मिलने वाले सॉफ्टवेयर अपडेट्स ग्राहकों को भरोसा देते हैं कि उनका फोन कई सालों तक पुराना नहीं होगा।

आईफोन 17 और अन्य मॉडल्स का प्रदर्शन

हालांकि आईफोन 16 टॉप पर है, लेकिन नई आईफोन 17 सीरीज ने भी धमाकेदार शुरुआत की है। आईफोन 17 की बिक्री पिछली सीरीज के मुकाबले 16 प्रतिशत ज्यादा रही है।

इसमें 120Hz डिस्प्ले और ज्यादा स्टोरेज जैसे फीचर्स ने अमेरिका और चीन जैसे बाजारों में ग्राहकों को खूब आकर्षित किया। वहीं, बजट सेगमेंट में एप्पल ने 'आईफोन 16e' को 59,900 रुपये में लॉन्च कर नए ग्राहकों को जोड़ा।

दूसरी तरफ, सैमसंग का 'गैलेक्सी A16 5G' दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला एंड्रॉयड फोन बनकर उभरा और लिस्ट में पांचवें स्थान पर रहा।

भरोसा और इकोसिस्टम की जीत

आईफोन 16 की जीत यह साबित करती है कि ग्राहक केवल नए फीचर्स के पीछे नहीं भागते। उन्हें एक ऐसा फोन चाहिए जो भरोसेमंद हो और जिसके साथ एयरपॉड्स या एप्पल वॉच जैसे डिवाइस आसानी से काम करें।

advertisement

काउंटरपॉइंट की यह रिपोर्ट दिखाती है कि एप्पल ने बाजार पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली है कि उसके पुराने मॉडल भी नए प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने का दम रखते हैं।