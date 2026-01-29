बड़े काम का है गूगल का ये नया AI टूल! जेमिनी पर मिलेगा फ्री एआई मॉक टेस्ट और पर्सनल स्टडी प्लान
पिछले हफ्ते ही गूगल ने सैट (SAT) की तैयारी के लिए जेमिनी के सपोर्ट का ऐलान किया था और अब गूगल ने भारतीय इंजीनियरिंग छात्रों के लिए भी ये नई पेशकश की है।
इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे भारतीय छात्रों के लिए गूगल एक बड़ी सौगात लेकर आया है। कंपनी ने अपने एआई (AI) प्लेटफॉर्म 'जेमिनी' के जरिए जेईई मेन (JEE Main) की फ्री प्रैक्टिस परीक्षा शुरू करने की घोषणा की है।
जेमिनी बनेगा आपका पर्सनल ट्यूटर
गूगल में एजुकेशन सेक्शन के वाइस प्रेसिडेंट क्रिस फिलिप्स का कहना है कि वे एजुकेशन इकोसिस्टम के साथ मिलकर सीखने के नतीजों को बेहतर बनाने के लिए उत्साहित हैं। उनके मुताबिक, एआई एक जिम्मेदार और शिक्षक-केंद्रित माध्यम के रूप में काम करेगा, जो हर छात्र को बराबरी के मौके देगा।
इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए छात्रों को बस जेमिनी से कहना होगा, "मुझे जेईई मेन का मॉक टेस्ट देना है" (I want to take a JEE Main mock test)। इतना कहते ही एआई लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के आधार पर सवालों का एक सेट तैयार कर देगा।
असली परीक्षा जैसा अनुभव
गूगल ने भरोसा दिया है कि ये मॉक टेस्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के मौजूदा नियमों और पैटर्न के मुताबिक होंगे। इन टेस्ट को तैयार करने के लिए भारत के भरोसेमंद प्लेटफॉर्म 'फिजिक्सवाला' (PhysicsWallah) और 'करियर्स360' (Careers360) की स्टडी मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है।
असली परीक्षा की तरह ही इस मॉक टेस्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के 25-25 सवाल होंगे। छात्रों को इन्हें हल करने के लिए तीन घंटे का समय मिलेगा, हालांकि वे अपनी जरूरत के अनुसार समय सीमा खुद भी तय कर सकते हैं।
सिर्फ टेस्ट नहीं, सुधार का मौका भी
यह एआई टूल केवल परीक्षा ही नहीं लेगा, बल्कि आपकी गलतियों को सुधारने में भी मदद करेगा। टेस्ट खत्म होने के बाद जेमिनी छात्रों को उनकी मजबूती और कमजोरियों के बारे में विस्तार से बताएगा। जटिल विषयों को समझाने के लिए यह सही उत्तरों के साथ उनकी व्याख्या भी देगा।
इसके अलावा, छात्र के प्रदर्शन को देखते हुए जेमिनी उनके लिए एक खास 'स्टडी प्लान' भी तैयार करेगा। गूगल जल्द ही अपनी सर्च सर्विस के 'AI मोड' में इन सुविधाओं को जोड़ने वाला है, जिससे स्टडी गाइड और क्विज बनाना और भी आसान हो जाएगा।