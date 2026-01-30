scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगDhurandhar, Daldal से लेकर Gustaakh Ishq तक- जनवरी के आखिरी हफ्ते में OTT पर मिलेगा फुल एंटरटेनमेंट पैकेज

Dhurandhar, Daldal से लेकर Gustaakh Ishq तक- जनवरी के आखिरी हफ्ते में OTT पर मिलेगा फुल एंटरटेनमेंट पैकेज

महीने के अंत में सबसे ज्यादा चर्चा Dhurandhar को लेकर है, वहीं Gustaakh Ishq और कुछ इंटरनेशनल टाइटल्स भी दर्शकों की वॉचलिस्ट में शामिल हैं।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jan 30, 2026 15:30 IST

OTT Release this Week: जनवरी का आखिरी हफ्ता ओटीटी दर्शकों के लिए जबरदस्त एंटरटेनमेंट लेकर आया है। थ्रिलर, एक्शन, रोमांस- हर जॉनर में नई रिलीज आई है। महीने के अंत में सबसे ज्यादा चर्चा Dhurandhar को लेकर है, वहीं Gustaakh Ishq और कुछ इंटरनेशनल टाइटल्स भी दर्शकों की वॉचलिस्ट में शामिल हैं।

advertisement

Dhurandhar (Netflix)

Dhurandhar एक हाई-ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर है। फिल्म एक अंडरकवर स्पाई ऑपरेशन के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां कराची के अंडरवर्ल्ड में घुसपैठ करते वक्त हीरो को आतंकियों, आईएसआई एजेंट और भ्रष्ट सिस्टम से जूझना पड़ता है। सच्ची घटनाओं से प्रेरित कहानी और तेज रफ्तार सीक्वेंस इसे हफ्ते की सबसे बड़ी रिलीज बनाते हैं।

Daldal (Amazon Prime Video)

मुंबई की पृष्ठभूमि में सेट यह क्राइम थ्रिलर एक नई नियुक्त डीसीपी की कहानी कहती है, जो सीरियल मर्डर केस सुलझाते हुए अपने अतीत के ट्रॉमा और सिस्टम की सड़ांध से भी लड़ती है। सीरीज मनोवैज्ञानिक पहलुओं को गहराई से टटोलती है।

Gustaakh Ishq (JioHotstar)

जियोहॉटस्टार पर रिलीज हुई गुस्ताख इश्क 1990 के दशक की पृष्ठभूमि में बनी रोमांटिक ड्रामा है। एक प्रिंटिंग प्रेस, शायरी और मोहब्बत के इर्द-गिर्द घूमती यह कहानी परंपरा और महत्वाकांक्षा के टकराव को दिखाती है।

The Wrecking Crew (Amazon Prime Video)

यह फिल्म एक्शन और कॉमेडी का मिश्रण है। दो अलग हो चुके भाइयों की कहानी रहस्यमयी मौत की जांच के साथ कई चौंकाने वाले राज़ खोलती है।

Wonder Man (JioHotstar)

मार्वल फैंस के लिए Wonder Man जियोहॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है। एक हॉलीवुड एक्टर के सुपरपावर पाने की कहानी यह मिनी-सीरीज एक्शन और हल्की-फुल्की कॉमेडी से भरपूर है।

Bridgerton Season 4 - Part 1 (Netflix)

29 जनवरी को Netflix पर Bridgerton का सीजन 4 पार्ट 1 रिलीज हुआ। इस बार कहानी बेनेडिक्ट ब्रिजर्टन और एक रहस्यमयी युवती की सिंड्रेला-सी लव स्टोरी पर केंद्रित है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jan 30, 2026