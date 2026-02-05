NFO Alert: डीएसपी म्यूचुअल फंड की नई स्कीम डीएसपी मल्टी एसेट ओमनी फंड ऑफ फंड्स (DSP Multi Asset Omni Fund of Funds) का न्यू फंड ऑफर (NFO) आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है। निवेशक इस एनएफओ को 19 फरवरी तक सब्सक्राइब कर सकेंगे।

इस फंड का बेंचमार्क 55% Nifty 500 TRI + 15% Domestic​ Price of Physical Gold (LBMA) + 5%​ Domestic Price of Physical Silver​ (LBMA) + 25% NIFTY Composite Debt​ Index​ है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

फंड के वेबसाइट पर मिली जानकारी के मुताबिक यह फंड DSP के इन-हाउस मार्केट इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क DSP Netra पर आधारित है। DSP Netra बाजार के डेटा, वैल्यूएशन और पुराने ट्रेंड्स के आधार पर अलग-अलग एसेट क्लास में जोखिम और अवसर का आकलन करता है, जिससे समय-समय पर निवेश का रेश्यो बदला जा सके।

कहां निवेश करेगा ये फंड?

यह फंड:

इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम (25-75%) में यह एक्टिव फंड्स, पैसिव फंड्स, सेक्टोरल/थीमैटिक फंड्स और ETFs के साथ-साथ स्मार्ट बीटा फंड्स में निवेश कर सकता है।

डेट ओरिएंटेड स्कीम (25-50%) के तहत यह एक्रुअल फंड्स, ड्यूरेशन फंड्स और क्रेडिट रिस्क फंड्स में पैसा लगाएगा, जिससे पोर्टफोलियो को स्थिरता और नियमित आय का सहारा मिल सके।

कमोडिटी ओरिएंटेड स्कीम (0-25%) में यह गोल्ड ETF और सिल्वर ETF में निवेश करेगा, ताकि बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान जोखिम को संतुलित किया जा सके और विविधता बनी रहे।

फंड की खास बात

फंड की खास बात यह है कि यह अलग-अलग AMC के फंड्स और ETFs में निवेश कर सकता है। साथ ही, एसेट क्लास के बीच रीबैलेंसिंग फंड के अंदर ही की जाएगी, जिससे निवेशक को बार-बार खरीद-बिक्री करने पर टैक्स का अतिरिक्त बोझ न उठाना पड़े। ज्यादा उतार-चढ़ाव के समय यह फंड इक्विटी एक्सपोजर को 25% तक कम भी कर सकता है।

किन निवेशकों के लिए अच्छा है ये फंड?

यह प्रोडक्ट उन निवेशकों के लिए अच्छा है जो लंबी अवधि में कैपिटल ग्रोथ चाहते हैं। साथ ही, यह उन लोगों के लिए भी सही है जो इक्विटी ओरिएंटेड, डेट ओरिएंटेड और कमोडिटी ओरिएंटेड स्कीम्स की यूनिट्स में निवेश करके अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाना चाहते हैं।