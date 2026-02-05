Stock to BUY: गुरुवार को शेयर बाजार में जारी गिरावट के बीच निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल ब्रोकरेज फर्म Choice Institutional Equities ने सीमेंट सेक्टर की कंपनी, जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड (JK Lakshmi Cement Ltd) पर 41% के अपसाइड की उम्मीद जताई है।

ब्रोकरेज Choice Institutional ने जेके लक्ष्मी सीमेंट पर अपनी ‘BUY’ रेटिंग को दोहराते हुए कहा कि मजबूत कैपेसिटी विस्तार योजनाओं, लागत में संभावित बचत और हालिया अमलगमेशन के बाद आसान हुई कॉरपोरेट स्ट्रक्चर के कारण तेजी आ सकती है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

ब्रोकरेज ने अगले 12 महीने का इस शेयर का टारगेट प्राइस 1,075 रुपये तय किया है। यह आंकी गई बाजार कीमत 761 रुपये से करीब 41.26% का संभावित अपसाइड दिखाता है।

हालांकि, यह टारगेट पहले के 1,175 रुपये से कम है, क्योंकि ब्रोकरेज ने FY27E और FY28E के लिए अपने मार्जिन अनुमान थोड़े घटाए हैं।

ब्रोकरेज ने कहा कि नए टारगेट पर जेके लक्ष्मी सीमेंट का FY28E EV/EBITDA 9.9x बैठता है, जो मौजूदा फंडामेंटल्स के लिहाज से वाजिब है।

अमलगमेशन से खत्म हुई जटिलता

ब्रोकरेज के मुताबिक, Udaipur Cement Works Ltd. (UCWL) और अन्य सब्सिडियरी का जेके लक्ष्मी सीमेंट में विलय होने से कंपनी की जटिल कॉरपोरेट स्ट्रक्चर का ओवरहैंग खत्म हो गया है। इससे निवेशकों के लिए कंपनी की तस्वीर ज्यादा साफ और सरल हो गई है।

ग्रोथ के तीन बड़े ड्राइवर

ब्रोकरेज ने स्टॉक पर भरोसा बनाए रखते हुए तीन अहम फैक्टर्स गिनाए। पहला, FY30E तक कंपनी की कैपेसिटी 30 मिलियन टन तक पहुंचाने की योजना। दूसरा, सेक्टर में अनुकूल माहौल के चलते सीमेंट कीमतों में पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद। तीसरा, अगले दो साल में करीब 120 रुपये प्रति टन की लागत बचत का अनुमान।

Choice ने बताया कि उसने जेके लक्ष्मी सीमेंट को EV/CE वैल्यूएशन फ्रेमवर्क के आधार पर आंका है। इस फ्रेमवर्क में FY25-28E के दौरान ROCE में 380 बेसिस प्वाइंट्स के विस्तार को शामिल किया गया है। ब्रोकरेज के मुताबिक, यह तरीका कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के आधार पर उचित वैल्यूएशन मल्टीपल तय करने में मदद करता है।

कमाई का आउटलुक

कमाई के मोर्चे पर ब्रोकरेज को मीडियम टर्म में स्थिर ग्रोथ की उम्मीद है। Choice का अनुमान है कि FY25-28E के दौरान जेके लक्ष्मी सीमेंट का EBITDA 18.8% CAGR से बढ़ेगा। यह वॉल्यूम ग्रोथ और रियलाइजेशन में क्रमिक बढ़ोतरी के अनुमानों पर आधारित है।

वहीं, कंपनी ने Q3FY26 में 1,588.4 करोड़ रुपये का रेवेन्यू और EBITDA दर्ज किया, जो सालाना आधार पर 6.1% की बढ़ोतरी दर्शाता है।