2026 में पांच कार लॉन्च करेगी Volkswagen India, टोयोटा और स्कोडा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

Volkswagen Upcoming Cars Launches in India: वोक्सवैगन इंडिया (Volkswagen India) ने 2026 के लिए अपना प्रोडक्ट रोडमैप साफ कर दिया है। जर्मन कारमेकर सालभर में पांच कार लॉन्च करने तैयारी में है, जिनमें एसयूवी, सेडान और परफॉर्मेंस हैचबैक शामिल हैं। कंपनी का फोकस प्रीमियम सेगमेंट में मौजूदगी मजबूत करने और लाइन-अप को फ्रेश रखने पर दिख रहा है।

Volkswagen Tayron R-Line

साल की शुरुआत भारत-स्पेक Volkswagen Tayron R-Line से होगी, जिसे मार्च में लॉन्च किया जाना है। यह भारत में फॉक्सवैगन की फ्लैगशिप एसयूवी होगी।

2,789 मिमी व्हीलबेस के साथ यह सात सीटों वाला मॉडल है और लंबाई 4,770 मिमी है। इसमें 2.0-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 204bhp और 320Nm टॉर्क देता है। इंजन को 7-स्पीड DSG और 4MOTION ऑल-व्हील ड्राइव के साथ पेश किया जाएगा। कीमत 45-50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रहने की उम्मीद है।

Volkswagen Tayron

R-Line के बाद दूसरी तिमाही में स्टैंडर्ड Volkswagen Tayron आने की संभावना है। इसमें 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (150bhp, 250Nm) और 7-स्पीड DSG मिल सकता है। यह वेरिएंट तीन-रो एसयूवी सेगमेंट में एंट्री को थोड़ा किफायती बनाएगा।

Volkswagen Taigun Facelift

Q2 में Volkswagen Taigun का फेसलिफ्ट भी आ सकता है। बदलाव ज्यादातर कॉस्मेटिक होंगे। इनमें नए सॉफ्ट-टच एलिमेंट्स, रीडिजाइन्ड अलॉय और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स की संभावना है। 1.0-लीटर TSI इंजन को नया 8-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक मिल सकता है।

Volkswagen Virtus

सेडान सेगमेंट में Volkswagen Virtus का मिड-ईयर रिफ्रेश तय माना जा रहा है। फ्रंट-रियर डिजाइन अपडेट, नए अलॉय और अतिरिक्त टेक फीचर्स- संभावित तौर पर ADAS जोड़े जा सकते हैं। इसकी कीमत 11-19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रहने की उम्मीद है।

Volkswagen Golf GTI

2026 के आखिर में Volkswagen Golf GTI की दूसरी बैच भारत आ सकती है। 265bhp के 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन वाली इस कार की पहली 150 यूनिट्स कीमत घोषित होने से पहले ही बुक हो चुकी थीं।