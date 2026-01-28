KTM 390 Adventure R: केटीएम (KTM) ने भारतीय बाजार में अपनी नई एडवेंचर बाइक '390 एडवेंचर आर' (390 Adventure R) लॉन्च करके खलबली मचा दी है।

यह बाइक उन लोगों के लिए है जो ऊबड़-खाबड़ रास्तों और ऑफ-रोडिंग के असली शौकीन हैं। दिल्ली में इसकी एक्स-शोरूम कीमत 3.78 लाख रुपये तय की गई है, जो कि इसके स्टैंडर्ड मॉडल (3.97 लाख रुपये) से काफी कम है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं, तो केटीएम डीलरशिप पर सिर्फ 1,999 रुपये देकर बुकिंग करा सकते हैं, जो पूरी तरह रिफंडेबल है।

ऑफ-रोडिंग के लिए खास बदलाव

इस नई बाइक को खासतौर पर खराब रास्तों के लिए तैयार किया गया है। इसमें डब्ल्यूपी एपेक्स सस्पेंशन (WP Apex suspension) दिया गया है, जो 230mm का ट्रैवल देता है। यह पुराने मॉडल के मुकाबले काफी ज्यादा है, जिससे झटके कम महसूस होंगे।

कंपनी ने इसमें 21-इंच का फ्रंट और 18-इंच का रियर स्पोक व्हील दिया है। हालांकि, कीमत कम रखने के लिए इसमें ट्यूब वाले टायर इस्तेमाल किए गए हैं, जबकि स्टैंडर्ड मॉडल में ट्यूबलेस टायर आते हैं। बाइक की ऊंचाई भी बढ़ा दी गई है, अब इसकी सीट 870mm ऊंची है और ग्राउंड क्लीयरेंस 272mm है।

दमदार इंजन और फीचर्स

इंजन की बात करें तो इसमें 399cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जो अब नए उत्सर्जन मानकों (Euro 5.2) के मुताबिक है। यह इंजन करीब 45-46hp की पावर और 39Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ क्विकशिफ्टर भी दिया गया है, जिससे गियर बदलना आसान हो जाता है। सुरक्षा और कंट्रोल के लिए इसमें राइड-बाय-वायर, बॉश इंजन मैनेजमेंट, स्विचेबल एबीएस और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

लुक और डिजाइन

दिखने में यह बाइक काफी हद तक स्टैंडर्ड मॉडल जैसी ही है, लेकिन इसे सफेद और नारंगी रंग के नए ग्राफिक्स के साथ पेश किया गया है। इसमें 14-लीटर का फ्यूल टैंक है, जो लंबी यात्रा के लिए काफी है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस बाइक का वजन 176 किलोग्राम है, लेकिन भारत में जरूरी एक्सेसरीज के कारण यह थोड़ी भारी हो सकती है।