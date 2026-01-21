भारत में लग्जरी और रफ्तार के शौकीनों के लिए डुकाटी (Ducati) ने अपनी सबसे खास सुपरबाइक 'पैनिगेल V4 ट्राइकलर' (Panigale V4 Tricolore) लॉन्च कर दी है।

रेसिंग के जुनून को समेटे हुए इस बाइक की कीमत 77 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। कंपनी ने इसे दुनिया भर के लिए केवल 1,000 यूनिट्स तक ही सीमित रखा है, जिनमें से बहुत ही कम संख्या में बाइक्स भारतीय बाजार के हिस्से आएंगी। डुकाटी इंडिया ने इस एक्सक्लूसिव बाइक के लिए बुकिंग लेना शुरू कर दिया है।

40 साल पुरानी विरासत का नया चेहरा

पैनिगेल V4 ट्राइकलर का डिजाइन 1984 की मशहूर डुकाटी 750 F1 से प्रेरित है। डुकाटी के इतिहास में 'ट्राइकलर' बैज हमेशा उसकी सबसे खास और चुनिंदा बाइक्स को ही दिया गया है, जिसकी शुरुआत 1988 में 851 डेस्मोक्वाट्रो से हुई थी।

करीब चार दशक बाद पेश किया गया यह नया मॉडल पुरानी यादों को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ता है। इसे एल्डो ड्रुडी और सेंट्रो स्टिल डुकाटी ने मिलकर डिजाइन किया है, जिसमें इटली के झंडे वाले लाल, सफेद और हरे रंगों के साथ काले और सफेद चेकर फ्लैग का सुंदर तालमेल दिखता है।

रेसिंग ट्रैक के लिए खास बदलाव

पहली बार डुकाटी ने ट्राइकलर मॉडल में ऐसे पुर्जे लगाए हैं जो इसे सीधे रेसिंग ट्रैक पर उतारने के लिए तैयार करते हैं। इसमें पांच-स्पोक वाले कार्बन फाइबर व्हील्स दिए गए हैं, जो स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले करीब 0.9 किलो हल्के हैं।

इसके अलावा, इसमें दुनिया की किसी भी प्रोडक्शन बाइक में पहली बार 'फ्रंट ब्रेक प्रो' सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है। इसमें लगे ब्रेम्बो टी-ड्राइव डिस्क और हाइप्योर कैलिपर्स वही तकनीक है जिसे कंपनी के फैक्ट्री राइडर्स ने 2024 की रेस ऑफ चैंपियंस में आजमाया था।

ताकतवर इंजन और हल्का वजन

इस बाइक की जान इसका 1,103 सीसी का डेस्मोसेडिसी स्ट्राडेल V4 इंजन है। यह दमदार इंजन 13,500 आरपीएम पर 216 बीएचपी की पावर और 122 एनएम का टॉर्क पैदा करता है।

वजन घटाने के लिए इसमें एल्युमीनियम फ्यूल टैंक और कई कार्बन फाइबर पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से यह पैनिगेल V4 S से लगभग 3 किलो हल्की है। राइडर की सुरक्षा और बेहतर नियंत्रण के लिए इसमें ओहलिन स्मार्ट ईसी 3.0 सिस्टम और अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स दिए गए हैं।

सिर्फ एक बाइक नहीं, कलेक्टर्स आइटम

हर बाइक की खास पहचान के लिए उसके स्टीयरिंग प्लेट पर मॉडल का नाम और उसका यूनिक नंबर अंकित किया गया है। यही नंबर बाइक की चाबी पर भी दिखाई देगा। ग्राहकों को इसके साथ एक 'सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी' और एक खास मोटरसाइकिल कवर भी मिलेगा। ट्रैक लवर्स के लिए कंपनी अलग से रेसिंग फ्यूल कैप और कार्बन फाइबर एयर कनवेयर जैसे एक्सेसरीज भी दे रही है।