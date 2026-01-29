Car Driving Tips: कार चलाना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन कई बार अनजाने में अपनाई गई कुछ ड्राइविंग आदतें धीरे-धीरे इंजन को गंभीर नुकसान पहुंचा देती हैं। शुरुआत में ये नुकसान नजर नहीं आता, लेकिन समय के साथ मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है और इंजन की लाइफ कम हो जाती है। आज हम आपको ऐसी ही 5 आम ड्राइविंग आदतों के बारे में बता रहे हैं, जिनसे आपको आज ही सावधान हो जाना चाहिए।

1. ठंडे इंजन को तुरंत तेज चलाना

सुबह या लंबे समय बाद कार स्टार्ट करने पर इंजन ठंडा होता है। ऐसे में तुरंत तेज रफ्तार पकड़ना या ज्यादा एक्सेलेरेशन देना इंजन के अंदर के पार्ट्स पर जोर डालता है। ठंडे इंजन में ऑयल पूरी तरह सर्कुलेट नहीं हो पाता, जिससे घर्षण बढ़ता है और इंजन घिसने लगता है।

2. बार-बार हाई RPM पर ड्राइव करना

लगातार हाई RPM पर कार चलाने से इंजन पर ज्यादा दबाव पड़ता है। यह आदत खासतौर पर शहर में तेज ओवरटेकिंग या स्पोर्टी ड्राइविंग के दौरान देखने को मिलती है। लंबे समय तक ऐसा करने से इंजन की हीट बढ़ती है और इसके इंटरनल कंपोनेंट्स जल्दी खराब हो सकते हैं।

3. कम इंजन ऑयल या समय पर ऑयल न बदलना

इंजन ऑयल इंजन की लाइफलाइन होता है। अगर ऑयल लेवल कम है या लंबे समय तक ऑयल बदला नहीं गया, तो इंजन के पार्ट्स के बीच सही लुब्रिकेशन नहीं हो पाता। इससे घिसाव बढ़ता है और इंजन सीज होने तक का खतरा रहता है।

4. लगातार क्लच पर पैर रखकर ड्राइव करना

कई ड्राइवर आदतन क्लच पर पैर टिकाकर रखते हैं। इससे न सिर्फ क्लच प्लेट घिसती है, बल्कि इंजन और ट्रांसमिशन पर भी बिना वजह लोड पड़ता है। यह आदत माइलेज घटाने के साथ-साथ इंजन की परफॉर्मेंस भी प्रभावित करती है।

5. इंजन वार्निंग लाइट को नजरअंदाज करना

अगर कार के डैशबोर्ड में इंजन चेक लाइट ऑन होती है तो ऐसा हो सकता है कि इंजन को कोई समस्या है। इसे नजरअंदाज करके ड्राइव करते रहना छोटी समस्या को बड़ी और महंगी मरम्मत में बदल सकता है।