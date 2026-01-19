NFO Alert: पराग पारिख और श्रीराम म्यूचुअल फंड ने लॉन्च की नई स्कीम - आज से खुला एनएफओ, चेक करें सभी डिटेल

NFO Alert: अगर आप किसी नए म्यूचुअल फंड स्कीम की तलाश में है तो आपके लिए अच्छी खबर है। आज पराग पारिख म्यूचुअल फंड और श्रीराम म्यूचुअल फंड ने निवेशकों के लिए अपनी-अपनी नई स्कीमों को लॉन्च किया है।

पराग पारिख का Parag Parikh Large Cap Fund (PPLCF) और श्रीराम का Shriram Money Market Fund का न्यू फंड ऑफर (NFO) आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है। चलिए इन दोनों स्कीम्स के बारे में एक-एक कर जानते हैं।

Parag Parikh Large Cap Fund (PPLCF)

पराग पारिख लार्ज कैप फंड, एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम है जो मुख्य रूप से लार्ज कैप शेयरों में निवेश करती है। इस फंड का एनएफओ 19 जनवरी से 30 जनवरी तक खुला रहेगा। इस फंड का बेंचमार्क Nifty 100 TRI है। निवेशक न्यूनतम 1000 रुपये से SIP और 1000 रुपये का LumpSum निवेश कर सकते हैं।

यह फंड कम लागत में लार्ज-कैप शेयरों में व्यापक निवेश का मौका देने के लिए बनाया गया है। इसकी रणनीति इस तरह तैयार की गई है कि खरीद-फरोख्त और बाजार पर पड़ने वाला खर्च कम रहे। इसका उद्देश्य समय के साथ इंडेक्स के प्रदर्शन को जितना हो सके उतना करीब से फॉलो करना है।

कंपनी ने बताया कि PPLCF के कई अहम फायदे हैं। यह फंड भारत की टॉप 100 लार्ज-कैप कंपनियों में निवेश करके निवेशकों को व्यापक डाइवर्सिफिकेशन देता है, जिससे पूरे बाजार का बेहतर एक्सपोजर मिलता है। इसकी कॉस्ट-एफिशिएंट मैनेजमेंट रणनीति का मकसद खर्चों को कंट्रोल रखना है, ताकि आपके रिटर्न का बड़ा हिस्सा निवेश में बना रहे।

फंड का पोर्टफोलियो बेंचमार्क के काफी करीब रखा जाता है, जिससे स्टॉक चुनने से जुड़े जोखिम कम करने की कोशिश की जाती है। साथ ही, स्मार्ट एग्जीक्यूशन रणनीतियों के जरिए ट्रेडिंग और एग्जीक्यूशन कॉस्ट को मैनेज किया जाता है, ताकि नेट रिटर्न को सपोर्ट मिल सके।

Shriram Money Market Fund

श्रीराम मनी मार्केट फंड (SMMF) एक ओपन-एंडेड डेट स्कीम है, जिसका उद्देश्य ऐसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करके नियमित आय देना है, जिनकी बची हुई अवधि (रेजिडुअल मैच्योरिटी) 1 साल तक की होती है। यह फंड कम अवधि के निवेश के लिए बनाया गया है और अपेक्षाकृत स्थिर रिटर्न देने की कोशिश करता है।

इस फंड का एनएफओ 19 जनवरी से 21 जनवरी तक के लिए खुला रहेगा। इसका बेंचमार्क NIFTY Money Market Index A-I है। निवेशक न्यूनतम 500 रुपये से SIP और न्यूनतम 1000 रुपये का LumpSum निवेश कर सकते हैं।

कंपनी ने बताया कि यह फंड बेहतर क्वालिटी वाले पोर्टफोलियो पर फोकस करता है और आमतौर पर उच्च क्रेडिट रेटिंग वाले मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करने की कोशिश करता है, जिन्हें सावधानी से चुना जाता है।

यह फंड 1 साल तक के छोटे वित्तीय लक्ष्यों के लिए अच्छा हो सकता है, हालांकि निवेश का फैसला निवेशक के उद्देश्य और जोखिम लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। साथ ही इसमें न तो कोई लॉक-इन अवधि होती है और न ही एग्जिट लोड, जिससे निवेशक अपनी शॉर्ट-टर्म जरूरतों के हिसाब से आसानी से पैसा निकाल या निवेश कर सकते हैं।