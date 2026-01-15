Groww AMC में ये अमेरिकी कंपनी खरीदी 23% हिस्सेदारी - 580 करोड़ की डील से बदलेगा गेम

अमेरिका की एसेट मैनेजमेंट कंपनी, स्टेट स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट (State Street Investment Management) ने भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने Groww Asset Management Limited (Groww AMC) में स्ट्रैटजिक माइनॉरिटी हिस्सेदारी लेने का ऐलान किया है।

कितनी हिस्सेदारी खरीदा स्टेट स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट?

रेगुलेटरी मंजूरियों के बाद State Street Global Advisors, ग्रो एएमसी में 23 फीसदी हिस्सेदारी खरीदेगी। इस डील की कुल वैल्यू 580 करोड़ रुपये है, जिसमें सेकेंडरी शेयर खरीद और फ्रेश प्राइमरी कैपिटल, दोनों शामिल हैं।

Groww AMC, Billionbrains Garage Ventures Limited की इकाई है, जो डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म Groww को ऑपरेट करती है। इस साझेदारी से स्टेट स्ट्रीट को भारत जैसे तेजी से बढ़ते फाइनेंशियल मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद मिलेगी। वहीं, Groww AMC को न सिर्फ ग्रोथ कैपिटल मिलेगा, बल्कि निवेश रणनीति, रिस्क मैनेजमेंट और गवर्नेंस में ग्लोबल एक्सपीरियंस का फायदा भी मिलेगा।

कंपनी ने बताया कि जुटाई गई रकम का इस्तेमाल Groww AMC के म्यूचुअल फंड बिजनेस को स्केल करने और देश के कंपीटिटिव एसेट मैनेजमेंट सेक्टर में अपनी मौजूदगी बढ़ाने में किया जाएगा। साथ ही, प्रोडक्ट डेवलपमेंट से जुड़ा नॉलेज शेयरिंग भी इस साझेदारी का अहम हिस्सा होगा, ताकि अंतरराष्ट्रीय बेस्ट प्रैक्टिस को अपनाया जा सके। आगे चलकर नए एसेट क्लास और निवेश विकल्प लाने का रास्ता भी खुल सकता है।

स्टेट स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की सीईओ, Yie-Hsin Hung ने कहा कि भारत अवसरों से भरा बाजार है, जहां बढ़ता मिडिल क्लास, अनुकूल जनसांख्यिकी और आधुनिक निवेश प्रोडक्ट्स की ओर तेज झुकाव दिख रहा है। उनके मुताबिक, Groww AMC निवेश को लाखों लोगों के लिए आसान बना रहा है और यह साझेदारी भारत के घरेलू एसेट मैनेजमेंट ग्रोथ में सीधे भागीदारी का मौका देती है।

Groww के को-फाउंडर और सीओओ Harsh Jain ने कहा कि इस निवेश से भारतीय निवेशकों तक ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस और बेहतर प्रोडक्ट्स पहुंचाने में मदद मिलेगी।

डील पूरी होने के बाद Groww AMC पूरी तरह से Groww की स्वामित्व वाली इकाई नहीं रहेगी, लेकिन सब्सिडियरी बनी रहेगी।