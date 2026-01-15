कोटक महिंद्रा बैंक: स्टॉक स्प्लिट के बाद ICICI Direct ने दिया नया टारगेट प्राइस! 22% के अपसाइड की उम्मीद

ब्रोकरेज फर्म ICICI Direct ने निजी क्षेत्र के बैंक Kotak Mahindra Bank Ltd पर अपनी ‘Buy’ रेटिंग बरकरार रखी है। बैंक के हालिया स्टॉक स्प्लिट और दिसंबर तिमाही के शुरुआती बिजनेस आंकड़ों के बाद ब्रोकरेज ने शेयर के लिए नया टारगेट प्राइस तय किया है।

बुधवार को बीएसई पर कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर 1.27 फीसदी गिरकर 421 रुपये पर बंद हुआ। हालांकि, ब्रोकरेज का मानना है कि मौजूदा स्तरों से शेयर में अच्छी तेजी की गुंजाइश बनी हुई है।

कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर हाल के दिनों में इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि बोर्ड की मंजूरी के बाद 1:5 स्टॉक स्प्लिट 14 जनवरी 2026 से लागू हो गया है। इस प्रक्रिया में 5 रुपये फेस वैल्यू वाला एक शेयर अब 1 रुपये फेस वैल्यू के 5 शेयरों में बदल गया है।

ICICI Direct के मुताबिक, इस कदम का मकसद शेयर को निवेशकों के लिए ज्यादा आकर्षक बनाना और बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाना है। ब्रोकरेज ने साफ किया कि इससे बैंक के कारोबार, बुनियादी मजबूती या कुल वैल्यूएशन पर कोई असर नहीं पड़ता।

Kotak Mahindra Bank New Target Price

ICICI Direct ने स्टॉक का नया टारगेट प्राइस 514 रुपये तय किया है। इसका मतलब है कि मौजूदा भाव से करीब 22 फीसदी की संभावित बढ़त दिखती है। ब्रोकरेज ने स्टैंडअलोन बैंक को FY27E के लिए 2.6 गुना एडजस्टेड बुक वैल्यू पर आंका है, जबकि इसकी सब्सिडियरी कंपनियों के लिए 127 रुपये का अलग से मूल्य जोड़ा है।

दिसंबर तिमाही यानी Q3FY26 में बैंक का बिजनेस ग्रोथ मजबूत रहा। 31 दिसंबर 2025 तक बैंक के नेट एडवांस सालाना आधार पर 16 फीसदी बढ़कर 4,80,229 करोड़ रुपये हो गए। इसी अवधि में कुल डिपॉजिट 14.6 फीसदी की सालाना बढ़त के साथ 5,42,638 करोड़ रुपये तक पहुंच गए। ब्रोकरेज के अनुसार, यह देनदारियों में स्थिर बढ़ोतरी को दिखाता है।

हालांकि, ICICI Direct ने यह भी संकेत दिया कि कम लागत वाले डिपॉजिट्स में तिमाही आधार पर बढ़त थोड़ी कमजोर रही। CASA बैलेंस सालाना आधार पर 11.9 फीसदी बढ़ा, लेकिन एडवांस की तुलना में डिपॉजिट की रफ्तार थोड़ी पीछे रही। इससे फंडिंग मिक्स पर दबाव बना रहने के संकेत मिलते हैं।

ब्रोकरेज ने आगे कहा कि एसेट क्वालिटी के मोर्चे पर बैंक की स्थिति मजबूत बताई गई है। ब्रोकरेज ने कहा कि Q2FY26 में क्रेडिट कॉस्ट घटकर 79 बेसिस पॉइंट पर आ गई, जिसका फायदा एमएफआई और क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो में हालात सामान्य होने से मिला।