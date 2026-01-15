scorecardresearch
16 जनवरी को रडार पर रहेगा ये एफएमसीजी स्टॉक! इस अपडेट के बाद रहेगी नजर - Details

कंपनी ने यह राइट्स इश्यू दिसंबर 2025 के अंत में शुरू किया था, जिसका उद्देश्य करीब ₹100 करोड़ जुटाना था। इस इश्यू के तहत मौजूदा शेयरधारकों को तय रेश्यो में नए शेयर लेने का मौका दिया गया था। 

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jan 15, 2026 10:40 IST

भारत की तेजी से बढ़ती एफएमसीजी कंपनियों में से एक कृशिवाल फूड्स लिमिटेड (Krishival Foods Ltd) का शेयर शुक्रवार 16 जनवरी को निवेशकों के रडार पर रहेगा। आज महाराष्ट्र चुनाव के कारण शेयर बाजार बंद है। 

कृशिवाल फूड्स ने अपने निवेशकों को 14 जनवरी के एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसने अपने राइट्स इश्यू को पूरा कर लिया है। 

कंपनी ने यह राइट्स इश्यू दिसंबर 2025 के अंत में शुरू किया था, जिसका उद्देश्य करीब ₹100 करोड़ जुटाना था। इस इश्यू के तहत मौजूदा शेयरधारकों को तय रेश्यो में नए शेयर लेने का मौका दिया गया था। कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि अब अलॉटमेंट को मंजूरी मिल गई है और कुल 33.33 लाख से ज्यादा आंशिक रूप से चुकता (partly paid-up) शेयर जारी किए गए हैं।

कंपनी ने बताया कि इस इश्यू से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल मुख्य रूप से महाराष्ट्र के कोल्हापुर में नट्स की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग यूनिट लगाने, वर्किंग कैपिटल की जरूरतें पूरी करने और सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

कंपनी का कहना है कि इस राइट्स इश्यू की सफलता से शेयरधारकों का भरोसा मजबूत हुआ है और भविष्य की ग्रोथ योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। 

Rights Issue की साइज और रेश्यो की डिटेल

कंपनी ने अधिकतम ₹10,000 लाख यानी ₹100 करोड़ तक जुटाने के लिए राइट्स इश्यू लाई थी। इसके लिए कुल 33,33,160 नए राइट्स इक्विटी शेयर जारी किए गए थे।

राइट्स इश्यू का एंटाइटलमेंट रेश्यो 45:301 तय किया गया था, यानी रिकॉर्ड डेट पर जिन निवेशकों के पास कंपनी के हर 301 पूरी तरह चुकता इक्विटी शेयर होंगे, वे 45 नए शेयर खरीदने के हकदार होंगे।

इस राइट्स इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट 17 दिसंबर 2025 तय की गई थी। कंपनी ने बताया कि राइट्स इश्यू की शुरुआत 26 दिसंबर 2025 से होगी।

Krishival Foods Share Price

14 जनवरी को कंपनी का शेयर एनएसई पर 3.24% या 11.20 रुपये गिरकर 334 रुपये पर बंद हुआ था और बीएसई पर स्टॉक 0.07% या 0.25 रुपये गिरकर 343.25 रुपये पर बंद हुआ था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jan 15, 2026