कम पैसों में गोल्ड-सिल्वर में निवेश करना है? बंधन म्यूचुअल फंड के ये 2 नए फंड हो सकते हैं आपके लिए बेस्ट

अगर आप सोने और चांदी में एक साथ कम पैसों में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए ये म्यूचुअल स्कीम काम की हो सकती है। बंधन म्यूचुअल फंड (Bandhan Mutual Fund) ने निवेशकों के लिए सोने और चांदी में निवेश को आसान बनाने के लिए दो नए फंड्स को लॉन्च किया है।

advertisement

फंड हाउस ने Bandhan Gold ETF FoF और Bandhan Silver ETF FoF पेश किए हैं। ये दोनों ओपन-एंडेड स्कीमें हैं, जिनका मकसद निवेशकों को गोल्ड और सिल्वर में ट्रांसपेरेंट, सरल और कम लागत वाला निवेश ऑप्शन देना है।

NFO Details

इन दोनों स्कीम्स का न्यू फंड ऑफर (NFO) 12 जनवरी 2026 खुल चुका है। निवेशक इसे 20 जनवरी 2026 तक सब्सक्राइब कर सकेंगे। निवेशक इन फंड्स में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, निवेश सलाहकार, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सीधे Bandhan Mutual Fund की वेबसाइट के जरिए निवेश कर सकते हैं।

इन दोनों फंड्स में न्यूनतम 1000 रुपये का LumpSum निवेश और न्यूनतम 100 रुपये की SIP हो सकती है।

Bandhan AMC के सीईओ विशाल कपूर ने कहा कि गोल्ड और सिल्वर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में अहम भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन इनमें निवेश का तरीका बहुत मायने रखता है। उन्होंने कहा कि फिजिकल मेटल में शुद्धता, मेकिंग चार्ज, स्टोरेज और रीसेल से जुड़ी दिक्कतें रहती हैं, जबकि ETF में निवेश के लिए डीमैट अकाउंट जरूरी होता है, जिसे कई निवेशक अभी भी इस्तेमाल नहीं करते।

कपूर के मुताबिक, फंड ऑफ फंड (FoF) स्ट्रक्चर इन बाधाओं को दूर करता है। इसमें डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती, न्यूनतम निवेश सिर्फ 1,000 रुपये से शुरू हो जाता है और SIP की सुविधा 100 रुपये से मिलती है। उन्होंने कहा कि ये दोनों FoF, ETF की पारदर्शिता और भरोसे को म्यूचुअल फंड की सादगी के साथ जोड़ते हैं। इससे निवेशक गोल्ड की स्थिरता और सिल्वर की बढ़ती इंडस्ट्रियल डिमांड में आसानी से हिस्सा ले सकते हैं।

किन निवेशकों के लिए अच्छा है यह फंड?

Bandhan AMC का कहना है कि ये स्कीमें उन निवेशकों के लिए अच्छा हैं, जो अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बनाना चाहते हैं और अलग-अलग एसेट क्लास में निवेश कर जोखिम को संतुलित करना चाहते हैं।

मौजूदा ग्लोबल हालात में, जहां महंगाई और अनिश्चितता बनी रहती है, वहां गोल्ड और सिल्वर जैसे एसेट्स को पोर्टफोलियो में अहम माना जाता है।

फंड के बारे में

साल 2000 में स्थापित Bandhan AMC Limited देशभर में 100 से ज्यादा शहरों में मौजूदगी रखता है और 790 से अधिक शहरों व कस्बों में निवेशकों को सेवाएं देता है। फंड हाउस लाखों निवेशकों के फोलियो संभालता है और म्यूचुअल फंड से लेकर PMS और अल्टरनेटिव इनवेस्टमेंट तक कई प्रोडक्ट ऑफर करता है।