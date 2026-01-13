मंगलवार को एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (HCL Technologies Ltd) के शेयरों में करीब 2 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। यह गिरावट ऐसे समय पर आई, जब कंपनी ने FY26 के लिए अपनी सर्विसेज ग्रोथ गाइडेंस बढ़ाकर 4.75 - 5.25 फीसदी (कांस्टेंट करेंसी में) कर दी। इस नए अनुमान के साथ एचसीएल टेक देश की तेजी से बढ़ने वाली लार्ज-कैप आईटी कंपनियों में शामिल हो गई है।

कंपनी की संशोधित गाइडेंस यह दिखाती देती है कि सीजनल कमजोरी के बावजूद चौथी तिमाही में 1.7 फीसदी की तिमाही-दर-तिमाही या 5.5 फीसदी सालाना ऑर्गेनिक ग्रोथ संभव है। इसके बावजूद निवेशकों का रुझान शेयर को लेकर सतर्क दिखा।

HCL Tech का शेयर आज सुबह 11:24 बजे तक सपाट कारोबार कर रहा है। इस समय तक स्टॉक बीएसई पर 0.15% या 2.50 रुपये गिरकर 1665.60 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.06% या 1 रुपये गिरकर 1,666.60 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

ब्रोकरेज फर्म नुवामा ने कहा कि कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ और कैश फ्लो प्रोफाइल मजबूत है, लेकिन मौजूदा वैल्यूएशन आगे ज्यादा तेजी की गुंजाइश नहीं छोड़ता। नुवामा ने कहा कि FY27 के लिए 21 गुना पीई पर शेयर ट्रेड कर रहा है, जो टीसीएस और इंफोसिस से थोड़ा प्रीमियम है। ऐसे में मौजूदा स्तर से अपसाइड सीमित है। इसी वजह से फर्म ने शेयर पर ‘Hold’ की रेटिंग बनाए रखी।

वहीं, निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने मजबूत तिमाही नतीजों के बावजूद शेयर को ‘Buy’ से घटाकर ‘HOLD’ कर दिया। ब्रोकरेज का कहना है कि पिछले तीन महीनों में शेयर करीब 13 फीसदी चढ़ चुका है और अब चौथी तिमाही की ग्रोथ उम्मीदें और अनिश्चित वैश्विक माहौल आगे की तेजी पर दबाव डाल सकते हैं। फर्म ने दिसंबर 2027 की अनुमानित ईपीएस के आधार पर टारगेट प्राइस 1,789 रुपये तय किया है।

निर्मल बांग के मुताबिक, जेन एआई, क्लाउड और डेटा से जुड़े बड़े कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और वेंडर कंसॉलिडेशन प्रोजेक्ट्स कंपनी की ग्रोथ को सपोर्ट करते रहेंगे। हालांकि, लाइफ साइंसेज वर्टिकल पिछले दो-तीन तिमाहियों से सुस्त बना हुआ है। ब्रोकरेज ने यह भी कहा कि हाल की तीन अधिग्रहणों का पूरा फायदा FY27 की पहली तिमाही के बाद ही दिखेगा।