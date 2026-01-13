रडार पर इस बीपीओ कंपनी का शेयर! शेयरधारकों ने दी बड़ी मंजूरी - उछला स्टॉक

Stock in Focus: बीपीओ सेक्टर की कंपनी, वन पॉइंट वन सॉल्यूशंस लिमिटेड (One Point One Solutions Limited) का शेयर आज निवेशकों के रडार पर है। स्टॉक आज सुबह 10:58 बजे तक एनएसई पर 0.926% या 0.49 रुपये चढ़कर 53.79 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

दरअसल कंपनी ने बीते सोमवार को बाजार बंद होने के बाद अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी ने शेयरधारकों की मंजूरी प्राप्त करने के लिए रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलेट प्रक्रिया आयोजित की थी। यह पोस्टल बैलेट 11 दिसंबर 2025 को जारी नोटिस के अनुसार किया गया था। कंपनी ने बताया कि नोटिस में दिए गए सभी प्रस्तावों को शेयरधारकों से जरूरी बहुमत के साथ मंजूरी मिल गई है।

हाल ही में कंपनी ने दी थी एक और बड़ी जानकारी

हाल ही में कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया था कि कंपनी ने 7 जनवरी 2026 को एक Corrigendum (संशोधन सूचना) ई-मेल के जरिए उन सभी शेयरधारकों को भेजी है, जिन्हें पहले पोस्टल बैलेट नोटिस भेजा गया था। यह संशोधन केवल एजेंडा आइटम नंबर 1 की Explanatory Statement से जुड़ा है।

संशोधन के तहत बताया गया है कि प्रेफरेंशियल इश्यू से जुटाई जाने वाली राशि में से ₹20.16 करोड़ सामान्य कॉर्पोरेट जरूरतों के लिए और ₹63.84 करोड़ कंपनी की दुबई स्थित पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में निवेश के लिए उपयोग किए जाएंगे। यह राशि 11 जून 2028 तक इस्तेमाल की जाएगी। जब तक पूरी राशि का उपयोग नहीं हो जाता, तब तक उसे बैंक खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट या सुरक्षित डेट म्यूचुअल फंड में रखा जाएगा।

इसके अलावा, प्रस्तावित अलॉटी (निवेशकों) से जुड़ी जानकारी में भी स्पष्टता दी गई है, जिसमें Craft Emerging Market Fund PCC से जुड़े निवेश और हिस्सेदारी का विवरण शामिल है। इन बदलावों के अलावा पोस्टल बैलेट नोटिस की बाकी सभी शर्तें और जानकारियां पहले जैसी ही रहेंगी। यह Corrigendum पोस्टल बैलेट नोटिस का अभिन्न हिस्सा है और इसे उसी के साथ पढ़ा जाना चाहिए।