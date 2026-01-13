scorecardresearch
BT TV
रडार पर इस बीपीओ कंपनी का शेयर! शेयरधारकों ने दी बड़ी मंजूरी - उछला स्टॉक

 बीपीओ सेक्टर की इस कंपनी का शेयर आज निवेशकों के रडार पर है। स्टॉक आज सुबह 10:58 बजे तक एनएसई पर 0.926% या 0.49 रुपये चढ़कर 53.79 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jan 13, 2026 11:03 IST

Stock in Focus: बीपीओ सेक्टर की कंपनी, वन पॉइंट वन सॉल्यूशंस लिमिटेड (One Point One Solutions Limited) का शेयर आज निवेशकों के रडार पर है। स्टॉक आज सुबह 10:58 बजे तक एनएसई पर 0.926% या 0.49 रुपये चढ़कर 53.79 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

दरअसल कंपनी ने बीते सोमवार को बाजार बंद होने के बाद अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी ने शेयरधारकों की मंजूरी प्राप्त करने के लिए रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलेट प्रक्रिया आयोजित की थी। यह पोस्टल बैलेट 11 दिसंबर 2025 को जारी नोटिस के अनुसार किया गया था। कंपनी ने बताया कि नोटिस में दिए गए सभी प्रस्तावों को शेयरधारकों से जरूरी बहुमत के साथ मंजूरी मिल गई है। 

advertisement

हाल ही में कंपनी ने दी थी एक और बड़ी जानकारी

हाल ही में कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया था कि कंपनी ने 7 जनवरी 2026 को एक Corrigendum (संशोधन सूचना) ई-मेल के जरिए उन सभी शेयरधारकों को भेजी है, जिन्हें पहले पोस्टल बैलेट नोटिस भेजा गया था। यह संशोधन केवल एजेंडा आइटम नंबर 1 की Explanatory Statement से जुड़ा है।

संशोधन के तहत बताया गया है कि प्रेफरेंशियल इश्यू से जुटाई जाने वाली राशि में से ₹20.16 करोड़ सामान्य कॉर्पोरेट जरूरतों के लिए और ₹63.84 करोड़ कंपनी की दुबई स्थित पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में निवेश के लिए उपयोग किए जाएंगे। यह राशि 11 जून 2028 तक इस्तेमाल की जाएगी। जब तक पूरी राशि का उपयोग नहीं हो जाता, तब तक उसे बैंक खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट या सुरक्षित डेट म्यूचुअल फंड में रखा जाएगा।

इसके अलावा, प्रस्तावित अलॉटी (निवेशकों) से जुड़ी जानकारी में भी स्पष्टता दी गई है, जिसमें Craft Emerging Market Fund PCC से जुड़े निवेश और हिस्सेदारी का विवरण शामिल है। इन बदलावों के अलावा पोस्टल बैलेट नोटिस की बाकी सभी शर्तें और जानकारियां पहले जैसी ही रहेंगी। यह Corrigendum पोस्टल बैलेट नोटिस का अभिन्न हिस्सा है और इसे उसी के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jan 13, 2026