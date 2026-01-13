इटरनल, स्विगी, मीशो, पेटीएम, नायका, डेल्हीवरी: क्या है Q3 प्री-व्यू और कितना है टारगेट प्राइस?

भारतीय इंटरनेट सेक्टर ने Q3FY26 में करीब तीन साल बाद एक 'ठीक-ठाक फेस्टिव क्वार्टर' दर्ज किया है। हालांकि, JM Financial का कहना है कि त्योहारी मांग का फायदा सभी लिस्टेड इंटरनेट शेयरों में बराबर नहीं दिखेगा।

ब्रोकरेज के ताजा सेक्टर प्रीव्यू के मुताबिक, फेस्टिव डिमांड दूसरी और तीसरी तिमाही में बंटी रही। इसका असर यह रहा कि कई कंजम्पशन आधारित कंपनियों का सीक्वेंशियल प्रदर्शन फ्लैट या थोड़ा कमजोर रहा। JM Financial ने Q3FY26 के लिए इंटरनेट कंपनियों को ‘गुड’, ‘मिक्स्ड’ और ‘वीक’ कैटेगरी में बांटते हुए टारगेट प्राइस और रेटिंग अपडेट की हैं।

ब्रोकरेज को One 97 Communications, Delhivery, FSN E-Commerce Ventures, Eternal, TBO TEK, CarTrade Tech और Affle 3I से मजबूत तिमाही की उम्मीद है।

Eternal के मामले में ब्रोकरेज ने बताया कि ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू में सुधार के संकेत हैं। फूड डिलीवरी बिजनेस में नवंबर के दौरान ग्रोथ 16 फीसदी सालाना तक पहुंचने की संभावना है, जबकि Blinkit की रेवेन्यू ग्रोथ इन्वेंट्री-लेड मॉडल के चलते मजबूत बनी रह सकती है। इस शेयर पर ‘BUY’ रेटिंग और 400 रुपये का टारगेट दिया गया है।

Paytm के लिए JM Financial का कहना है कि सेंटिमेंट सुधर रहा है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में 22 फीसदी सालाना बढ़ोतरी और GMV में 24 फीसदी ग्रोथ की उम्मीद है। इस पर ‘बाय’ और 1,810 रुपये का टारगेट रखा गया है।

Delhivery को ‘BUY’ में अपग्रेड किया गया है। ब्रोकरेज के मुताबिक, एक्सप्रेस पार्सल वॉल्यूम 31 फीसदी सालाना बढ़ सकते हैं, जिसे ईकॉम एक्सप्रेस कंसॉलिडेशन और जीएसटी सुधारों से फायदा मिलेगा।

दूसरी कैटेगरी में PB Fintech, Meesho, Brainbees Solutions, Le Travenues Technology, Info Edge, IndiaMART InterMESH, Yatra Online और Zaggle Prepaid Ocean Services शामिल हैं, जहां नतीजे मिले-जुले रह सकते हैं।

JM Financial ने कमजोर तिमाही की आशंका Swiggy, Route Mobile, Just Dial और Nazara Technologies के लिए जताई है। Nazara पर सीजनैलिटी और रेगुलेटरी असर का दबाव बना रह सकता है।