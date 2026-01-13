अमागी मीडिया लैब्स का आईपीओ खुला! ब्रोकरेज ने बताया पैसा लगाएं या नहीं - चेक करें लेटेस्ट जीएमपी

IPO Alert: अमागी मीडिया लैब्स (Amagi Media Labs) का आईपीओ आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। इस आईपीओ का साइज ₹1,788.62 करोड़ है। कंपनी फ्रेश इश्यू के जरिए 2.26 करोड़ इक्विटी शेयर की पेशकश कर ₹816 करोड़ जुटाना चाहती है और ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए 2.69 करोड़ इक्विटी शेयर की पेशकश करके ₹972.62 करोड़ जुटाना चाहती है।

कंपनी ने इस इश्यू का प्राइस बैंड 343 से 361 रुपये प्रति शेयर तय किया है और लॉट साइज 41 शेयरों का है। रिटेल निवेशकों को न्यूनतम ₹14,801 का निवेश करना होगा। MUFG Intime India Pvt.Ltd. इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है।

आईपीओ से जुटाए पैसों का इस्तेमाल कहां करेगी कंपनी?

आईपीओ से जुटाए पैसों का इस्तेमाल कंपनी टेक्नोलॉजी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, संभावित अधिग्रहण और सामान्य कारोबारी जरूरतों के लिए करेगी।

यह कंपनी क्लाउड-बेस्ड ब्रॉडकास्ट और कनेक्टेड टीवी टेक्नोलॉजी में काम करती है। एमागी पारंपरिक टीवी और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए कंटेंट प्लेआउट, शेड्यूलिंग, विज्ञापन और डेटा एनालिटिक्स जैसे एंड-टू-एंड समाधान देती है।

Amagi Media Labs GMP

ग्रे मार्केट प्रीमियम को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक कंपनी का लेटेस्ट जीएमपी आज सुबह 11:35 बजे तक ₹16 था।

कंपनी का फाइेंशियल

वित्तीय मोर्चे पर देखें तो 30 सितंबर 2025 को खत्म अवधि में कंपनी ने 6.47 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट कमाया था, जबकि रेवेन्यू 733.93 करोड़ रुपये रहा। पूरे FY25 में कंपनी को 68.71 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। मौजूदा वैल्यूएशन पर कंपनी का मार्केट कैप 7,800 करोड़ रुपये से ज्यादा बैठता है।

पैसा लगाएं या नहीं?

Arihant Capital Market, Anand Rathi Share & Stock Brokers, Lakshmishree Investments & Securities, BP Equities, SMIFS और Sushil Finance ने इश्यू को लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करने की सलाह दी है।

वहीं SBI Securities ने न्यूट्रल रेटिंग दी है और Swastika Investmart ने निवेश से बचने की राय रखी है।