Newsशेयर बाज़ारस्टॉक मार्केट क्रैश! सोमवार को इन 4 कारणों से टूटा शेयर बाजार - Explained

स्टॉक मार्केट क्रैश! सोमवार को इन 4 कारणों से टूटा शेयर बाजार - Explained

रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज शेयर अपने तीसरी तिमाही के नतीजों के बाद लुढ़के। खबर लिखे जानें तक दोपहर 12:31 बजे तक सेंसेक्स 0.65% या 544.48 अंक टूटकर 83,025.87 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और निफ्टी 0.65% या 167.90 अंक गिरकर 25,526.45 अंक पर कारोबार कर रहा था।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jan 19, 2026 12:37 IST

Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार, 19 जनवरी को भारी बिकवाली देखने को मिली। कमजोर ग्लोबल संकेतों और मुनाफावसूली के चलते बाजार दबाव में आ गया। बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 करीब 1 फीसदी तक टूटे।

BSE में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप घटकर 466 लाख करोड़ रुपये से नीचे आ गया, जो पिछले सत्र में करीब 468 लाख करोड़ रुपये था। यानी एक ही दिन में निवेशकों को 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा।

क्यों गिर रहा है आज शेयर बाजार?

1. ट्रंप की टैरिफ धमकी

सबसे बड़ा कारण अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकी मानी जा रही है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर विवाद के बीच आठ यूरोपीय देशों पर 1 फरवरी से 10 फीसदी टैरिफ लगाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि 1 जून से यह टैरिफ बढ़ाकर 25 फीसदी कर दिया जाएगा। इस बयान के बाद यूरोपीय देशों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है और जवाबी कार्रवाई की आशंका बढ़ गई है। 

2. कमजोर Q3 नतीजे

अब तक आए तीसरी तिमाही के नतीजे मिले-जुले रहे हैं। आईटी और बैंकिंग जैसे बड़े सेक्टरों में सुधार उम्मीद से कम रहा है। इससे बाजार की धारणा को मजबूती नहीं मिल पाई, खासकर तब जब पहले से ही टैरिफ और भू-राजनीतिक तनाव का दबाव बना हुआ है।

3. विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली

जनवरी में अब तक विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FII कैश सेगमेंट में 22,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के शेयर बेच चुके हैं। जियोजित फाइनेंशियल के वीके विजयकुमार के मुताबिक, 16 जनवरी तक कुल FII बिकवाली 22,529 करोड़ रुपये रही और इस महीने सिर्फ एक दिन को छोड़कर हर दिन FII ने बिकवाली की है।

4. बजट 2026 से पहले सतर्कता

आगामी 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश होगा। निवेशकों को चिंता है कि अगर सरकार फिस्कल कंसॉलिडेशन पर ज्यादा जोर देती है, तो कैपेक्स पर असर पड़ सकता है। यही अनिश्चितता बाजार को फिलहाल संभलकर चलने पर मजबूर कर रही है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jan 19, 2026