Bharat Coking Coal Listing Share Price: दलाल स्ट्रीट पर सोमवार, 19 जनवरी को Bharat Coking Coal (BCCL) की एंट्री निवेशकों के लिए यादगार रही। कोल इंडिया की इस सब्सिडियरी ने मेनबोर्ड पर ऐसी शुरुआत की कि लिस्टिंग के साथ ही शेयर लगभग मल्टीबैगर बन गया।

BSE पर यह शेयर 45.21 रुपये पर लिस्ट हुआ, जो इसके 23 रुपये के इश्यू प्राइस से 96.57 फीसदी ज्यादा है। वहीं National Stock Exchange (NSE) पर स्टॉक 45 रुपये पर खुला जो करीब 95.65 फीसदी का प्रीमियम है।

लिस्टिंग से पहले बाजार की उम्मीदें इतनी ऊंची नहीं थीं। अनऑफिशियल मार्केट में BCCL का ग्रे मार्केट प्रीमियम 13 से 13.25 रुपये चल रहा था, जिससे करीब 55 - 57 फीसदी की लिस्टिंग का अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन असली लिस्टिंग ने इन अनुमानों को पीछे छोड़ दिया।

इश्यू प्राइस के हिसाब से देखें तो रिटेल निवेशकों को शानदार मुनाफा हुआ। एक लॉट यानी 600 शेयर पाने वाले निवेशक ने 13,800 रुपये के निवेश पर 13,326 रुपये का फायदा बनाया। वहीं HNI कैटेगरी में 15 लॉट यानी 9,000 शेयर पाने वाले निवेशकों को करीब 1,99,980 रुपये का लिस्टिंग गेन मिला।

मेहता इक्विटीज में रिसर्च के सीनियर वीपी प्रशांत तापसे ने पहले 32-35 रुपये की लिस्टिंग का अनुमान लगाया था। उन्होंने कहा कि IPO को जबरदस्त सब्सक्रिप्शन मिला, क्योंकि यह कोकिंग कोल वैल्यू चेन की बड़ी और इंटीग्रेटेड कंपनी में हिस्सेदारी का दुर्लभ मौका था। उनका कहना है कि जिन निवेशकों को शेयर मिले हैं, वे 50 फीसदी होल्डिंग पर मुनाफा बुक करें और बाकी लंबी अवधि के लिए रखें। जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिला, उन्हें लिस्टिंग डे पर भागदौड़ से बचने की सलाह दी गई है।

आईपीओ डिटेल्स

BCCL का IPO 9 से 13 जनवरी के बीच खुला था। कंपनी ने 21-23 रुपये के प्राइस बैंड में 600 शेयर का लॉट रखा था। यह पूरा इश्यू ऑफर फॉर सेल था, जिसके जरिए भारत सरकार ने कोयला मंत्रालय की ओर से 1,071 करोड़ रुपये जुटाए। इश्यू को कुल 146.87 गुना सब्सक्रिप्शन मिला और करीब 1.17 लाख करोड़ रुपये की बोलियां आईं।

कांतिलाल छगनलाल सिक्योरिटीज में रिसर्च और बिजनेस डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट महेश एम ओझा का कहना है कि वैल्यूएशन FY25 की कमाई के मुकाबले करीब 8.6 गुना है, जो कैश जेनरेट करने वाले बिजनेस के लिए ठीक लगता है। हालांकि उन्होंने कमोडिटी साइकल और सेक्टर रिस्क को ध्यान में रखने की सलाह दी।