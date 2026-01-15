भारत में टेस्ला मॉडल Y के कुछ वेरिएंट पर ₹2 लाख की छूट! सुस्त बिक्री के कारण कंपनी दे रही है ऑफर

Tesla Car Discount Offer News: एलन मस्क की दिग्गज इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के लिए भारतीय बाजार में साल 2026 की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी अपनी मशहूर एसयूवी मॉडल Y के चुनिंदा वेरिएंट्स पर 2 लाख रुपये तक की भारी छूट दे रही है। सूत्रों का कहना है कि यह फैसला इन्वेंट्री को कम करने और घटती बिक्री को रफ्तार देने के लिए लिया गया है।

बिक्री के आंकड़ों में बड़ी गिरावट

वाहन (VAHAN) पोर्टल के 15 जनवरी 2026 तक के आंकड़ों पर नजर डालें, तो टेस्ला ने महीने के पहले 15 दिनों में केवल 16 इलेक्ट्रिक कारें बेची हैं। यह संख्या पिछले महीने के मुकाबले काफी कम है, क्योंकि दिसंबर 2025 में टेस्ला ने 69 कारों का रजिस्ट्रेशन कराया था।

कंपनी के लिए चिंता की बात यह है कि पिछले साल भारत आयात की गई मॉडल Y गाड़ियों का लगभग एक-तिहाई हिस्सा अब भी बिना बिका खड़ा है। जब इस छूट और बिक्री के बारे में टेस्ला इंडिया को सवाल भेजे गए, तो वहां से फिलहाल कोई जवाब नहीं मिला है।

प्रतिद्वंद्वियों से मिल रही कड़ी टक्कर

भारतीय लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में टेस्ला को चीनी कंपनी BYD और जर्मन ब्रांड्स से कड़ी चुनौती मिल रही है। जहां टेस्ला ने जनवरी के शुरुआती 15 दिनों में 16 कारें बेचीं, वहीं BYD ने इसी दौरान 83 गाड़ियां बेचकर अपनी मजबूत पकड़ दिखाई है।

हालांकि, दिसंबर के मुकाबले BYD की रफ्तार भी थोड़ी धीमी हुई है। बीएमडब्ल्यू (BMW) ने इस रेस में सबको चौंकाते हुए दिसंबर में 351 ई-व्हीकल बेचे, जो पिछले साल के मुकाबले दोगुने हैं। वहीं मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने दिसंबर में 70 यूनिट्स का आंकड़ा छुआ।

मैन्युफैक्चरिंग और सरकारी नीतियां

टेस्ला और BYD दोनों ही वर्तमान में भारत में अपनी कारों का निर्माण नहीं कर रहे हैं। भारत सरकार ने 'SPMEPCI' नामक स्कीम पेश की थी ताकि विदेशी कंपनियां यहां प्लांट लगाएं।