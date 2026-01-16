Kia Syros HTK(EX): किया इंडिया ने अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी साइरोस (Syros) के पोर्टफोलियो को और मजबूत करते हुए एक नया मिड-लेवल ट्रिम 'HTK(EX)' बाजार में उतारा है। कंपनी का टारगेट कम कीमत में ग्राहकों को ज्यादा फीचर्स देना है।

इस नए एडिशन के साथ अब साइरोस रेंज में कुल सात वेरिएंट्स उपलब्ध होंगे। किया ने इसे खास तौर पर उन ग्राहकों के लिए पेश किया है जो बजट और फीचर्स के बीच एक सही संतुलन चाहते हैं।

बजट में प्रीमियम फीचर्स का तड़का

किया ने नए HTK(EX) ट्रिम की कीमत काफी आकर्षक रखी है। इसके टर्बो-पेट्रोल वर्जन की एक्स-शोरूम कीमत 9.89 लाख रुपये तय की गई है, जबकि डीजल मॉडल 10.64 लाख रुपये में मिलेगा।

कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि ग्राहकों से मिले फीडबैक और वैल्यू-फोकस्ड वेरिएंट्स की बढ़ती मांग को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

खास बात यह है कि इस मिड-लेवल वेरिएंट में डीजल का विकल्प देकर किया ने उन खरीदारों को अपनी ओर खींचने की कोशिश की है जो ज्यादा माइलेज और लंबी दूरी तय करने के लिए डीजल गाड़ी पसंद करते हैं।

दमदार इंजन और शानदार लुक्स

परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका T-GDi पेट्रोल इंजन 118bhp की पावर और 172Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, CRDi VGT डीजल इंजन 116bhp की पावर और 250Nm का टॉर्क देता है।

ट्रांसमिशन के लिए पेट्रोल में 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड DCT का विकल्प है, जबकि डीजल में 6-स्पीड मैनुअल के साथ 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स भी दिया गया है।

लुक के मामले में भी यह वेरिएंट फीका नहीं पड़ता। इसमें एलईडी हेडलैंप्स, DRLs और एलईडी टेललैंप्स के साथ 16-इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो एसयूवी को काफी स्पोर्टी लुक देते हैं।

केबिन में लग्जरी का अहसास

HTK(EX) को पिछले HTK(O) मॉडल के मुकाबले काफी अपग्रेड किया गया है। अब ग्राहकों को इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम (ORVMs) जैसे फीचर्स मिलेंगे।

मनोरंजन के लिए 12.3-इंच का बड़ा टचस्क्रीन सिस्टम दिया गया है, जो इस सेगमेंट में काफी प्रीमियम फील देता है। पार्किंग को आसान बनाने के लिए इसमें रियर-व्यू कैमरा और पार्किंग सेंसर्स भी मौजूद हैं।

किया ने साइरोस को एक फैमिली एसयूवी के तौर पर पेश किया है, जिसमें बेहतरीन बूट स्पेस और शानदार इंटीरियर मिलता है।

सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं

सुरक्षा के मोर्चे पर किया इंडिया ने अपनी साख बरकरार रखी है। इस नए वेरिएंट में भी 6 एयरबैग्स, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और हिल-स्टार्ट असिस्ट जैसे जरूरी फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं।

यह गाड़ी किया के मजबूत K1 प्लेटफॉर्म पर आधारित है और इसे BNCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिली है। इस नए ट्रिम के साथ किया ने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है।