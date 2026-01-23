इस खबर के बाद दौड़ा पीसी ज्वैलर का शेयर! इस दिन आएगा Q3FY26 रिजल्ट, दिसंबर तिमाही में मजबूत रहा था बिजनेस

PC Jeweller Share: पीसी ज्वैलर लिमिटेड (PC Jeweller Ltd) के शेयर में आज 1% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल बीते गुरुवार को कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि बोर्ड रेजोल्यूशन के अनुसार 68.55 लाख फुली कन्वर्टिबल वारंट्स के कन्वर्जन पर कंपनी ने 6.85 करोड़ इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं। ये शेयर नॉन-प्रमोटर, पब्लिक कैटेगरी के 6 अलॉटीज को दिए गए हैं।

सुबह 11:10 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 1.59% या 0.17 रुपये चढ़कर 10.84 रुपये पर कारोबार कर रहा था और एनएसई पर शेयर 1.69% या 0.18 रुपये की तेजी के साथ 10.84 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

इन्हें अलॉट हुए शेयर

कंपनी ने आगे यह भी बताया कि यह अलॉटमेंट इक्विटी शेयर के फेस वैल्यू स्प्लिट (₹10 से ₹1) के बाद किया गया है। वारंट कन्वर्जन के लिए निवेशकों से ₹28.89 करोड़ की बची हुई राशि प्राप्त हुई है, जो प्रति वारंट ₹42.15 (इश्यू प्राइस का 75%) के हिसाब से है।

इस दिन आएगा Q3FY26 रिजल्ट

कंपनी ने हाल ही में एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि मंगलवार 27 जनवरी को कंपनी के बोर्ड मेंबर्स अक्टूबर-दिसंबर तिमाही (Q3) के रिजल्ट और 9 महीने के वित्तीय नतीजों को जारी करने के लिए बैठक करेंगे।

Q3FY26 बिजनेस अपडेट

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि त्योहारी और शादी के सीजन में ग्राहकों की अच्छी मांग के चलते कंपनी की स्टैंडअलोन इनकम में साल-दर-साल करीब 37% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

इस तिमाही के दौरान कंपनी ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (CM-YUVA) के तहत उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय को एक प्रस्ताव सौंपा था। इस योजना के तहत ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रशिक्षित सुनार उद्यमियों को सहयोग देकर कंपनी के साथ 1,000 ज्वेलरी रिटेल फ्रेंचाइजी यूनिट्स स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश सरकार से मंजूरी मिल गई है और कंपनी ने MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अंतर्गत CM-YUVA मिशन के साथ एक समझौता (MoU) भी किया है।

इस पहल से युवाओं को रोजगार के अवसर, स्वरोजगार को बढ़ावा और प्रदेश के आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा। साथ ही, इससे कंपनी की ब्रांड पहचान, विस्तार क्षमता और रिटेल नेटवर्क को भी मजबूती मिलेगी।