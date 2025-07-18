Adani Stock: अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (APSEZ) के शेयरों में बीते छह महीनों में 25% की तेज बढ़त के बाद InCred Equities ने स्टॉक पर अपनी रेटिंग घटा दी है। फर्म ने रेटिंग को 'Add' से घटाकर 'Hold' कर दिया है, साथ ही टारगेट प्राइस को ₹1,457 से बढ़ाकर ₹1,476 कर दिया है।

हालांकि, InCred ने माना कि कंपनी का EBITDA FY25 से FY27F के दौरान 15% की CAGR से बढ़ सकता है, लेकिन वर्तमान वैल्यूएशन के चलते नियर टर्म में सीमित अपसाइड की संभावना है।

APSEZ का स्टॉक फिलहाल 16.1x FY26F EV/Ebitda पर ट्रेड कर रहा है, जो इसके सात साल के औसत 14.1x से 14% प्रीमियम पर है। यह वैल्यूएशन स्तर फर्म की सतर्कता का आधार बना।

हालांकि, कंपनी का वॉल्यूम आउटलुक पॉजिटिव है। FY26F में वॉल्यूम में 12% सालाना वृद्धि की उम्मीद है, जिसमें नए टर्मिनल्स की शुरुआत और गंगावरम पोर्ट के रखरखाव के बाद की रिकवरी मुख्य कारण हैं। APSEZ FY25-27F में 8% CAGR वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान लगा रही है, जो सेक्टर के औसत से बेहतर है।

मार्च 2021 से 2025 के बीच ₹64,600 करोड़ के कैपेक्स और अधिग्रहण के बावजूद कंपनी का बैलेंस शीट मजबूत बना हुआ है। FY25 में नेट एक्सटर्नल डेट/EBITDA रेश्यो घटकर 2.1x हो गया है, जो पहले के 3.6x (FY21-23) के मुकाबले काफी बेहतर है। साथ ही, ₹45,800 करोड़ के FY25 ग्रॉस डेट में से 81% फॉरेक्स डेट है जो कंपनी की रणनीतिक वित्तीय स्थिति को दर्शाता है।

InCred ने चेताया कि अगर वैश्विक आर्थिक मंदी लंबी खिंचती है, तो APSEZ की निकट अवधि की परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है। हालांकि, अगर वॉल्यूम में अनुमान से तेज़ बढ़त होती है, तो यह मंदी के असर को संतुलित कर सकती है।

अडाणी ग्रुप की अन्य कंपनियों की तुलना में APSEZ का लोअर डेट रेशियो इसे अलग करता है।

Adani Ports Share Price

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 0.73% या 10.55 रुपये गिरकर 1442 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.72% या 10.40 रुपये गिरकर 1,442.10 रुपये पर बंद हुआ।