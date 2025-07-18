Valor Estate Share Price: दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला (Rekha Jhunjhunwala) के सपोर्ट वाली कंपनी वैलर एस्टेट (Valor Estate) के शेयरों में आज 5% का लोअर सर्किट लगा है। यह गिरावट डीमर्जर के कारण हुई है।

दरअसल वैलर एस्टेट ने अपने हॉपिटैलिटी बिजनेस को अलग कर एक नई कंपनी एडवेंट होटल्स (Advent Hotels International Private Limited) बनाई है। इस डीमर्जर की आज रिकॉर्ड डेट थी जिसके कारण आज शेयर टूटा है।

इस डीमर्ज के बाद निवेशकों को वैलर एस्टेट के प्रत्येक 10 इक्विटी शेयरों के बदले एडवेंट होटल्स का 1 इक्विटी शेयर मिला है।

वैलर एस्टेट ने इसके अलावा Esteem Properties Private Limited को खुद में मर्ज कर लिया है। Trendlyne के डेटा के मुताबिक रेखा झुनझुनवाला के पास मार्च 2025 तक वैलर एस्टेट की 4.7% हिस्सेदारी यानी 25000000 (2.5 करोड़) इक्विटी शेयर थे जिसकी वैल्यू 484.5 करोड़ रुपये है।

Valor Estate Share Price

आज शेयर में 5% का लोअर सर्किट लगा है। स्टॉक बीएसई पर 10.40 रुपये गिरकर 198.60 रुपये पर है और एनएसई पर 10.20 रुपये टूटकर 193.80 रुपये पर है।

गुरुवार को कंपनी का शेयर 235 रुपये पर बंद हुआ था जो आज डीमर्जर के बाद एनएसई पर 204 पर खुला था।

वैलर एस्टेट लिमिटेड (पहले D B Realty Ltd), मार्च 2024 में अपना नाम बदलने वाली मुंबई‑आधारित रियल एस्टेट कंपनी है। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी और यह रेजिडेंशयल, कमर्शियल, रिटेल, मास‑हाउसिंग और क्लस्टर रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करती है, जिनमें “Ocean Towers”, “One Mahalaxmi”, “Ten BKC”, “DB SkyPark”, “DB Ozone”, “DB Woods” और “Orchid Suburbia” जैसे प्रमुख प्रोजेक्ट शामिल हैं ।

कंपनी के पास करीब 100 मिलियन स्क्वायर फीट से अधिक प्राइम संपत्ति का पोर्टफोलियो है । कंपनी दो मुख्य हिस्सों रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी में काम करती है । इसके प्रमुख निदेशक विनोद कु. गोएंका हैं, जो इसके चेयरमैन एवं एमडी भी हैं ।

