लिस्टिंग के एक दिन बाद IKIO लाइटिंग शेयर 10% से अधिक उछल गए

बीएसई पर सूचीबद्ध होने के एक दिन बाद सोमवार के कारोबारी सत्र में IKIO Lighting के शेयर 10% उछलकर 446 रुपये पर पहुंच गए। IKIO लाइटिंग ने शुक्रवार को शानदार शुरुआत की, क्योंकि यह NSE पर 393 रुपये पर सूचीबद्ध हुई, 285 रुपये के इश्यू प्राइस पर 37.71% या 108 रुपये का प्रीमियम रहा। इस बीच, स्टॉक बीएसई पर 391 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ, जो ऑफर प्राइस के मुकाबले 37% अधिक था।

advertisement

Also Read: Skipper Ltd के शेयरों में 20% की तेजी, 52 हफ्तों के हाई पर पहुंचा शेयर

350 करोड़ रुपये के नए इश्यू और 90 लाख इक्विटी शेयरों के ऑफर ऑफ सेल (OFS) के साथ 607 करोड़ रुपये के आईपीओ को निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी, जिससे यह साल के सबसे सफल प्राथमिक बाजार मुद्दों में से एक बन गया। इश्यू को 67 गुना सब्सक्राइब किया गया था। जबकि योग्य संस्थागत खरीदारों (QIB) श्रेणी को 163.58 गुना सब्सक्राइब किया गया था, गैर-संस्थागत निवेशकों के हिस्से को 63.35 गुना बोलियां मिलीं और खुदरा निवेशकों का कोटा 13.86 गुना सब्सक्राइब हुआ। वित्त वर्ष 20-22 के मुकाबले कंपनी का समेकित राजस्व 23% की सीएजीआर से बढ़ा, जिसका नेतृत्व एलईडी लाइटिंग सेगमेंट ने किया, जो इसी अवधि के दौरान 24% के सीएजीआर से बढ़ा। प्रोफार्मा समेकित आधार पर परिचालन से इसका राजस्व वित्त वर्ष 2012 में 55% साल-दर-साल (YoY) बढ़कर 331 करोड़ रुपये हो गया और कर के बाद लाभ उक्त अवधि में 75% YoY से बढ़कर 50.5 करोड़ रुपये हो गया।

स्टॉक बीएसई पर 391 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ, जो ऑफर प्राइस के मुकाबले 37% अधिक था

आज के सत्र की समाप्ति के बाद, बीएसई पर स्टॉक 11% बढ़कर 446 रुपये पर बंद हुआ। बीएसई पर इसकी लिस्टिंग कीमत 393 रुपये से, स्टॉक 12% बढ़ गया है। कंपनी के पास तुलनीय समकक्ष नहीं है, लेकिन इसका मूल्यांकन इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सेवा प्रदाताओं के खिलाफ बेंचमार्क किया जा सकता है। IKIO का मूल्यांकन डिक्सन टेक्नोलॉजीज, एम्बर एंटरप्राइजेज, सिरा एसजीएस टेक्नोलॉजी और एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे साथियों के बीच में है, जो 92.6x, 46.8x, 57.2x, 26x के पी/ई पर कारोबार कर रहे हैं।

Also Read: क्या है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड? सोना खरीदने का सोने जैसा चांस!