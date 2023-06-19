Skipper Ltd के शेयरों में 20% की तेजी, 52 हफ्तों के हाई पर पहुंचा शेयर

Skipper कंपनी द्वारा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार से 1,135 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर हासिल करने की घोषणा के बाद सोमवार के इंट्रा-डे ट्रेड में स्किपर के शेयर बीएसई पर 52 सप्ताह के उच्च स्तर 167 रुपये पर 20% तक चढ़ गए। हेवी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट कंपनी का स्टॉक 30 दिसंबर, 2022 को छूए गए अपने पिछले उच्च 148.85 रुपये को पार कर गया है। काउंटर पर औसत ट्रेडिंग वॉल्यूम आज तीन गुना से अधिक हो गया। एनएसई और बीएसई पर एक संयुक्त 4 मिलियन शेयरों ने हाथ बदल दिया था।

स्किपर ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, कंपनी ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के लिए नई ट्रांसमिशन लाइन परियोजनाओं के डिजाइन, आपूर्ति और निर्माण के साथ-साथ लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में टावर और पोल निर्यात आपूर्ति के लिए 1,135 करोड़ रुपये का ऑर्डर हासिल किया है। कंपनी पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर्स के लिए दुनिया की अग्रणी निर्माताओं में से एक है और टेलीकॉम और रेलवे स्ट्रक्चर्स की एक प्रमुख निर्माता है। 'स्किपर' के ब्रांड नाम के तहत, कंपनी प्रीमियम गुणवत्ता वाले पॉलीमर पाइप और फिटिंग बनाती है, जो कृषि और प्लंबिंग दोनों क्षेत्रों की सेवा करती है। 31 मार्च, 2023 तक स्किपर की ऑर्डर बुक पोजिशन 4,551 करोड़ रुपये थी, जिसमें 20 फीसदी निर्यात और 80 फीसदी घरेलू ऑर्डर शामिल हैं। कंपनी ने कहा कि उसके पास 6,600 करोड़ रुपये के अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर और 3,520 करोड़ रुपये के घरेलू ऑर्डर की मजबूत बोली पाइपलाइन है और इसके प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में मजबूत राजस्व प्रदर्शन जारी रहने की उम्मीद है। लंबित इंजीनियरिंग निष्पादन और पॉलिमर प्रदर्शन में सुधार के साथ, प्रबंधन अगले तीन वर्षों में 25% सीएजीआर वृद्धि की उम्मीद करता है।