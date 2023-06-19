scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsकारोबारक्या है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड? सोना खरीदने का सोने जैसा चांस!

क्या है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड? सोना खरीदने का सोने जैसा चांस!

सोने (Gold) में निवेश का मौका तलाश रहे हैं तो सरकार की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम (Sovereign Gold Bond Scheme) का विकल्प अब खुल गया है, इसमें 19 जून से 23 जून तक पैसे लगाए जा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत निर्धारित समयावधि के दौरान सोने के वजन के आधार पर नियमित ब्याज भुगतान किया जाएगा। इस योजना में भाग लेने के लिए, आवेदकों को विभिन्न वजन में सोने के बॉन्ड खरीदने का विकल्प मिलेगा। यह खरीद ऑनलाइन या निजी बैंकों के माध्यम से किया जा सकता है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jun 19, 2023 16:19 IST
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, सोना खरीदने का सोने जैसा चांस!
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, सोना खरीदने का सोने जैसा चांस!

सोने (Gold) में निवेश का मौका तलाश रहे हैं तो सरकार की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम (Sovereign Gold Bond Scheme) का विकल्प अब खुल गया है, इसमें 19 जून से 23 जून तक पैसे लगाए जा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत निर्धारित समयावधि के दौरान सोने के वजन के आधार पर नियमित ब्याज भुगतान किया जाएगा। इस योजना में भाग लेने के लिए, आवेदकों को विभिन्न वजन में सोने के बॉन्ड खरीदने का विकल्प मिलेगा। यह खरीद ऑनलाइन या निजी बैंकों के माध्यम से किया जा सकता है।

advertisement

Also Read: I Phone एक्सपोर्ट में भारत ने बनाया नया रिकॉर्ड, मई महीने में 10,000 करोड़ के iPhone एक्सपोर्ट

बॉन्ड्स का मूल्य सोने के वाणिज्यिक भाव के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। इस योजना के तहत सोने के बॉन्ड्स की आवंटन की प्रक्रिया काफी सरल होगी। ग्राहकों को न्यूनतम 1 ग्राम सोने के बॉन्ड के लिए आवेदन करने का विकल्प होगा और वे अपने पसंदीदा बैंक के माध्यम से इसकी खरीदारी कर सकेंगे। संप्रदायी सोने के बॉन्ड योजना के बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि यह योजना सोने के निवेश में बदलाव लाएगी और संप्रदायी समुदायों को सोने के बाजार में पहली बार एक नया और सुरक्षित निवेश विकल्प प्रदान करेगी। इससे उन्हें वित्तीय सुरक्षा और आय की सुविधा मिलेगी।

Sovereign Gold Bond Scheme का विकल्प अब खुल गया है, इसमें 19 जून से 23 जून तक पैसे लगाए जा सकते हैं
Sovereign Gold Bond Scheme का विकल्प अब खुल गया है, इसमें 19 जून से 23 जून तक पैसे लगाए जा सकते हैं
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jun 19, 2023