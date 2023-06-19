i Phone एक्सपोर्ट में भारत ने बनाया नया रिकॉर्ड, मई महीने में 10,000 करोड़ के iPhone एक्सपोर्ट

टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत एक के बाद एक नया इतिहास रच रही है, Apple ने मई महीने में भारत से i Phone के एक्सपोर्ट का नया रिकॉर्ड बना दिया है। इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) की रिपोर्ट के मुताबिक, मई महीने में भारत से टोटल 12,000 करोड़ रुपए के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट हुए हैं, जिसमें 80% आईफोन शामिल हैं। ICEA के डेटा के अनुसार, मई महीने में भारत से 10,000 करोड़ रुपए के आईफोन एक्सपोर्ट हुए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत ने 5 बिलियन डॉलर यानी 40,951 करोड़ रुपए की वैल्यू के आईफोन एक्सपोर्ट किए थे। इसके साथ ही आईफोन भारत में यह मुकाम हासिल करने वाला पहला ब्रांड बन गया है। इतना ही नहीं भारत से FY24 के पहले दो महीनों में ही 20,000 करोड़ रुपए (2.4 बिलियन डॉलर) से ज्यादा के आईफोन एक्सपोर्ट हुए हैं। वहीं पिछले साल यानी FY23 के शुरुआती दो महीनों में भारत ने 9,066 करोड़ रुपए के एपल फोन का एक्सपोर्ट किया था।

ICEA के डेटा के मुताबिक, मई महीने में भारत से होने वाले सभी स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में एपल की हिस्सेदारी 80% है, बाकी 20% हिस्सा Samsung और कुछ दूसरे ब्रांड्स का है। मई के आंकड़े एपल की अपनी सप्लाई चेन में विविधता लाने और चीन से दूर जाने की रणनीति के अनुरूप है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, California के क्यूपर्टिनो बेस्ड एपप्ल अब भारत में एयरपॉड्स भी बनाना चाहती है। पिछले हफ्ते जारी Bank of America की रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार की सेंटर प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम के तहत एपल फाइनेंशियल ईयर-25 तक भारत में अपने आईफोन के ग्लोबल प्रोडक्शन का 18% ट्रांसफर कर सकती है। FY23 में यह हिस्सा 7% था।