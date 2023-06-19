कहीं आपके फोन में स्पाईवेयर तो नहीं?

मोबाइल फ़ोन अब सभी लोगो की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चूका है, बिना फ़ोन अब कोई भी काम को करना लगभग मुश्किल सा हो चुका है, इसी बीच फ़ोन में Spiceware को लेकर सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ चुकी है। अक्सर Google Play Store से कई तरह के ऐप डाउनलोड करते रहते हैं। ऐसा करना कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा आपको इस खबर को पढ़कर हो जाएगा। इंडियन कम्प्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम (Cert-In) ने एक ऐसे स्पाइवेयर को खोज निकाला है, जो न सिर्फ फोन में मौजूद ईमेल आदि से जानकारियां चुराता है, बल्कि फोन के कैमरे का इस्तेमाल कर रिकॉर्डिंग भी करता है। जहां घर में फोन रखा हो, उसके आसपास होने वाली बातें सुनता है।

यह स्पाइवेयर देश के 42 करोड़ एंड्रॉयड फोन में पहुंच चुका है। इसका नाम है ‘Spin Ok’, जो गूगल प्ले स्टोर में मौजूद 105 ऐप के जरिए फोन तक पहुंचा है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों के स्टाफ को अपने मोबाइल फोन से संदिग्ध ऐप हटाने के निर्देश दिए हैं, ताकि राष्ट्रीय हित से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं लीक न हों। IT मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, ‘स्पिन ओके’ बेहद खतरनाक है। यह बहुत कम समय में ही 42 करोड़ फोन तक पहुंचा है। यह ऐप के जरिए फोन में आता है और फिर Java Script Code के जरिए धीरे-धीरे कैपेसिटी बढ़ाता है। फोन में मौजूद डेटा की कॉपी कर उसे अज्ञात रिमोट सर्वर रूम तक पहुंचाता है। इतना ही नहीं, यह फोन से डिलीट कर दी गई फाइलों को भी हासिल कर लेता है। यह फोन में मौजूद फाइलों में बदलाव भी कर सकता है।

फोन के कैमरे का अपने आप ही इस्तेमाल करता है। अलग-अलग विशेषज्ञों ने इस स्पाइवेयर से बचने के कुछ तरीके सुझाए हैं। कई बार हम महसूस करते हैं कि फोन में बार-बार विज्ञापन बिना किसी वजह के खुल जाते हैं। ऐसे में पूरी आशंका है कि आपके फोन में स्पाइवेयर हो सकता है। इसलिए पिछले कुछ महीनों में डाउनलोड किए गए ऐप को अनइंस्टॉल करना ही बेहतर होगा। जिन ऐप के जरिए यह स्पाइवेयर फोन में पहुंचता है, उनमें ज्यादातर ऑनलाइन कैश रिवॉर्ड, गेम्स, फिटनेस, वीडियो एडिटिंग, वीडियो मेकिंग, निवेश जैसी सेवाएं देने का दावा करते हैं। इनमें 10 प्रमुख एप नॉइस वीडियो एडिटर, जापया, बियूगो एमवी बिट, क्रेजी ड्राॅप्स, टिक, वी फ्लाई, कैश जॉइन, कैश ईएम और फिज्जो नोवेल शामिल हैं। जापया और नॉइस वीडियो एडिटर के 10 करोड़ यूजर्स हैं। बियूगो, एमवी बिट और वी फ्लाई के भी 5 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं।

