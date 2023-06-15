Youtube में किया गया बदलाव, 500 सब्सक्राइबर्स वाले भी कमा सकेंगे पैसे
Google के पॉपुलर वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने अपने यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम (YPP) के तहत मोनेटाइजेशन पॉलिसी में बदलाव कर दिया है। जल्द कंटेंट क्रिएटर्स अपने यूट्यूब चैनल को 500 सब्सक्राइबर और 3 हजार घंटे वॉच टाइम पूरे होने पर मोनेटाइज करा सकेंगे। इससे पहले यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए 1000 सब्सक्राइबर्स और 4 हजार घंटे वॉच टाइम पूरा होना जरूरी था।
वहीं, शॉट्स वीडियो व्यूज के क्राइटेरिया को 10 मिलियन से कम करके 3 मिलियन (30 लाख) कर दिया गया है। यूट्यूब ने मोनेटाइजेशन पॉलिसी में यह बदलाव छोटे कंटेंट क्रिएटर्स को सपोर्ट करने के लिए किए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, यूट्यूब ने छोटे क्रिएटर्स के लिए कमाई के कुछ तरीके भी पेश किए हैं, जिनमें पेड चैट, टिपिंग, चैनल मेंबरशिप और शॉपिंग फीचर शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यूट्यूब ने नई मोनेटाइजेशन पॉलिसी अमेरिका, यूके, कनाडा, ताइवान और दक्षिण कोरिया में लागू कर दी है। जल्द ही यह भारत सहित अन्य देशों में भी लागू की जाएगी।