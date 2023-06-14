पूर्वोत्तर की पहली एयरलाइंस को DGCA की मंजूरी

पूर्वोत्तर में लगातार एक के बाद एक विकास के कार्य किये जा रहे है, वंदे भारत के बाद अब पूर्वोत्तर में नई एयरलाइन्स उड़ान भरने को तैयार है। Jetwings Airways ने आज कहा कि उसे सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत भारत में अनुसूचित कम्यूटर एयर ट्रांसपोर्ट सेवाओं के परिचालन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) मिल गया है।

Assam के Guwahati में अपने बेस के साथ एयरलाइन ने शुरुआत में पूर्वोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में कई गंतव्यों के लिए उड़ान योजना के तहत यात्रियों को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी प्रदान करने की योजना बनाई है। नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA)से सभी आवश्यक नियामकीय मंजूरियां और एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट (AOC) प्राप्त करने के बाद जेटविंग्स एयरवेज ने प्रीमियम किफायती सेवाओं की पेशकश करने के लिए टर्बोफैन और टर्बो-प्रोपेल्ड सहित आधुनिक विमानों का बेड़ा पेश करने की योजना बनाई है। उड़ान संचालन के लिए मंजूरी मिलने के बाद जेटविंग्स एयरवेज देश में परिचालन करने वाली पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहली एयरलाइन बन जाएगी।

Assam के Guwahati में अपने बेस के साथ एयरलाइन की शुरुआत

जेटविंग्स एयरलाइंस के सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी Sanjay Aditya Singh ने कहा, "एक बार जब हमें एओसी मिल जाता है, तो हमारा दृढ़ विश्वास है कि हम पूर्वोत्तर भारत में गहराई से जड़ें जमाने के साथ एक विश्वसनीय और टिकाऊ एयरलाइन सेवाएं उपलब्ध करवा सकेंगे। जेटविंग्स एयरवेज के चेयरमैन Sanjeev Narayan ने कहा कि क्षेत्रीय संपर्क में सुधार के सरकार के प्रयासों ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने के साथ-साथ कुछ क्षेत्रों के लिए व्यापार में काफी वृद्धि की है।

