Q3 में डिफेंस पीएसयू की दमदार ग्रोथ संभव, ब्रोकरेज PL Capital का HAL बना टॉप पिक - चेक करें टारगेट

Defence Stocks: डोमेस्टिक ब्रोकरेज PL Capital ने अपनी Q3 डिफेंस प्रीव्यू रिपोर्ट में कहा है कि उसके कवरेज में आने वाली डिफेंस कंपनियां Bharat Electronics Ltd (BEL), Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) और BEML Ltd सालाना आधार पर करीब 12 फीसदी की सेल्स ग्रोथ दर्ज कर सकती हैं। ब्रोकरेज ने कहा कि मजबूत ऑर्डर बुक के बेहतर एग्जीक्यूशन से यह ग्रोथ आने की उम्मीद है।

ब्रोकरेज का कहना है कि EBITDA मार्जिन में खास सुधार नहीं दिखेगा जिसकी वजह ग्रॉस मार्जिन में नरमी और अन्य खर्चों में बढ़ोतरी है। PL Capital के मुताबिक, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (DAC) की ओर से हाल ही में मिली 79,000 करोड़ रुपये की AoN मंजूरियां आगे चलकर नए ऑर्डर फ्लो में बदल सकती हैं, जिसमें BEL और HAL को सबसे ज्यादा फायदा मिलने की संभावना है।

ब्रोकरेज ने कहा कि डिफेंस इंडिजनाइजेशन पर लगातार पॉलिसी सपोर्ट से अलग-अलग प्लेटफॉर्म और प्रोग्राम्स में ऑर्डर बुकिंग की रफ्तार बनी रह सकती है।

Q3 अनुमान की बात करें तो HAL का मुनाफा 11.4 फीसदी बढ़कर 1,603 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। BEL का Q3 प्रॉफिट 8.8 फीसदी की बढ़त के साथ 1,432.40 करोड़ रुपये और BEML का मुनाफा 141.8 फीसदी उछाल के साथ 59 करोड़ रुपये रह सकता है।

PL Capital के अनुसार, BEL की आय 14 फीसदी बढ़कर 6,552 करोड़ रुपये हो सकती है। हालांकि प्रोडक्ट मिक्स के चलते EBITDA मार्जिन में करीब 100 बेसिस प्वाइंट की गिरावट दिख सकती है। तिमाही के दौरान कंपनी ने अलग-अलग प्रोडक्ट्स में 5,000 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर मिलने की जानकारी दी थी। QRSAM, AMCA और कुशा जैसे बड़े प्रोग्राम्स पर मैनेजमेंट की टिप्पणी अहम रहेगी।

BEML के मामले में, ब्रोकरेज को 21 फीसदी सालाना रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद है। बेहतर ऑपरेटिंग लेवरेज से EBITDA मार्जिन में 260 बेसिस प्वाइंट का सुधार संभव है। सप्लाई-चेन और ऑर्डर पाइपलाइन पर मैनेजमेंट का रुख निवेशकों के लिए अहम होगा।

HAL को लेकर PL Capital सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। ब्रोकरेज के मुताबिक, कंपनी की 2.5 लाख करोड़ रुपये की मजबूत ऑर्डर बुक, GE-F404 इंजनों की डिलीवरी और तेजस Mk1A की सप्लाई आगे ग्रोथ को सपोर्ट कर सकती है। इसी आधार पर ब्रोकरेज ने HAL को ‘Buy’ रेटिंग के साथ 5,507 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है।