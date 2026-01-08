लगातार तीसरे दिन मीशो के शेयर में लोअर सर्किट! जानिए कारण
कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी सूचना में बताया कि बिजनेस की जनरल मैनेजर और सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल मेघा अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
Meesho Share: गुरुवार को, मीशो लिमिटेड (Meesho Ltd) के शेयर में आज लगातार तीसरे दिन लोअर सर्किट लगा है। इससे पहले भी पिछले दो कारोबारी दिन से स्टॉक में 5 प्रतिशत की गिरावट आई थी। आज स्टॉक पांच फीसदी गिरकर 164.55 रुपये पर स्थिर है।
शेयर पर दबाव की एक और बड़ी वजह 11 करोड़ शेयरों का लॉक-इन खत्म होना है। ये शेयर कुल जारी शेयरों का करीब 2 फीसदी हैं। एक महीने की शेयरधारक लॉक-इन अवधि बुधवार को समाप्त हुई थी, जिसके बाद बिकवाली बढ़ी।
कंपनी ने मैनेजमेंट में बदलाव की जानकारी भी दी। Meesho के अनुसार, यूजर ग्रोथ और कंटेंट कॉमर्स के जनरल मैनेजर मिलन पार्टानी अब जनरल मैनेजर - कॉमर्स प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी संभालेंगे। वह पहले की तरह सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल बने रहेंगे।
ई-कॉमर्स कंपनी Meesho का शेयर 10 दिसंबर 2025 को लिस्ट हुआ था। NSE पर यह 162.50 रुपये पर लिस्ट हुआ, जो इश्यू प्राइस से 46.4 फीसदी ज्यादा था। BSE पर लिस्टिंग 161.20 रुपये पर हुई थी।
Meesho का आईपीओ 3 से 5 दिसंबर 2025 के बीच खुला था। कंपनी ने 105 से 111 रुपये के प्राइस बैंड में कुल 5,421.20 करोड़ रुपये जुटाए थे। इसमें 4,250 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल शामिल था।
आईपीओ बाजार पर नजर डालें तो 2025 में मेनबोर्ड पर 106 कंपनियां लिस्ट हुईं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज यानी MOFSL के मुताबिक, 2025 में आईपीओ के जरिए बाजार पूंजीकरण में योगदान 3.1 फीसदी रहा, जो पिछले साल से थोड़ा कम है।