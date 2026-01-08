scorecardresearch
रडार पर बीपीओ सेक्टर की इस कंपनी का शेयर, बुधवार को बाजार बंद होने के बाद दी थी ये बड़ी जानकारी - Details

बीपीओ सेक्टर की इस कंपनी ने बीते बुधवार को बाजार बंद होने के बाद अपने शेयरधारकों को बड़ी जानकारी दी थी जिसके बाद से कंपनी का शेयर आज रडार पर है। 

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jan 8, 2026 10:39 IST

बीपीओ सेक्टर की कंपनी, वन पॉइंट वन सॉल्यूशंस लिमिटेड (One Point One Solutions Limited) ने बीते बुधवार को बाजार बंद होने के बाद अपने शेयरधारकों को बड़ी जानकारी दी थी जिसके बाद से कंपनी का शेयर आज रडार पर है। 

दरअसल कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि 11 दिसंबर 2025 को जारी किए गए पोस्टल बैलेट नोटिस में कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। कंपनी ने 7 जनवरी 2026 को एक Corrigendum (संशोधन सूचना) ई-मेल के जरिए उन सभी शेयरधारकों को भेजी है, जिन्हें पहले पोस्टल बैलेट नोटिस भेजा गया था। यह संशोधन केवल एजेंडा आइटम नंबर 1 की Explanatory Statement से जुड़ा है।

संशोधन के तहत बताया गया है कि प्रेफरेंशियल इश्यू से जुटाई जाने वाली राशि में से ₹20.16 करोड़ सामान्य कॉर्पोरेट जरूरतों के लिए और ₹63.84 करोड़ कंपनी की दुबई स्थित पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में निवेश के लिए उपयोग किए जाएंगे। यह राशि 11 जून 2028 तक इस्तेमाल की जाएगी। जब तक पूरी राशि का उपयोग नहीं हो जाता, तब तक उसे बैंक खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट या सुरक्षित डेट म्यूचुअल फंड में रखा जाएगा।

इसके अलावा, प्रस्तावित अलॉटी (निवेशकों) से जुड़ी जानकारी में भी स्पष्टता दी गई है, जिसमें Craft Emerging Market Fund PCC से जुड़े निवेश और हिस्सेदारी का विवरण शामिल है। इन बदलावों के अलावा पोस्टल बैलेट नोटिस की बाकी सभी शर्तें और जानकारियां पहले जैसी ही रहेंगी। यह Corrigendum पोस्टल बैलेट नोटिस का अभिन्न हिस्सा है और इसे उसी के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

One Point One Solutions Share Price

एनएसई पर लिस्ट यह शेयर सुबह 10:34 बजे तक 2.05% या 1.16 रुपये गिरकर 55.53 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

One Point One Solutions के बारे में

यह एक ऐसी कंपनी है जो BPO, KPO, आईटी सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, ट्रांसफॉर्मेशन और एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में पूरी तरह से सॉल्यूशन (फुल-स्टैक सॉल्यूशंस) प्रदान करती है। यह कंपनी बिजनेस सपोर्ट से लेकर टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिसिस तक कई तरह की सेवाएं देती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
