scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsकारोबारनहीं थम रहा GoFirst का मामला, यात्री हो रहे हैं परेशान

नहीं थम रहा GoFirst का मामला, यात्री हो रहे हैं परेशान

आर्थिक सहित कई संकट से जूझ रही एयरलाइन गो फर्स्ट ने अपनी उड़ानों का संचालन 16 जून तक रद्द कर दिया है। एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों को पूरा रिफंड जारी किया जाएगा। इससे पहले गो फर्स्ट ने 12 जून तक उड़ानों को रद्द करने का एलान किया था। गो फर्स्ट ने सबसे पहले तीन मई को अपनी उड़ानें बंद कर दी थीं। एयरलाइन ने दो मई को घोषणा की थी कि वह पांच मई तक तीन दिन के लिए अपनी उड़ानें रद्द कर रही है। इसके बाद से एयरलाइन लगातार उड़ानों को रद्द करने की अवधि बढ़ाती जा रही है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jun 14, 2023 14:34 IST
नहीं थम रहा GoFirst का मामला
नहीं थम रहा GoFirst का मामला

आर्थिक सहित कई संकट से जूझ रही एयरलाइन Go First ने अपनी उड़ानों का संचालन 16 जून तक रद्द कर दिया है। एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों को पूरा रिफंड जारी किया जाएगा। इससे पहले गो फर्स्ट ने 12 जून तक उड़ानों को रद्द करने का एलान किया था। गो फर्स्ट ने सबसे पहले 3 मई को अपनी उड़ानें बंद कर दी थीं। एयरलाइन ने दो मई को घोषणा की थी कि वह पांच मई तक तीन दिन के लिए अपनी उड़ानें रद्द कर रही है। इसके बाद से एयरलाइन लगातार उड़ानों को रद्द करने की अवधि बढ़ाती जा रही है। गो फर्स्ट के उड़ानें रद्द होने से देश के पर्यटन वाले कई स्थानों का हवाई किराया आसमान छू रहा है। 

advertisement

Also Read: PNB ने ग्राहक के लिए अब शुरू किया बिना इंटरनेट यूपीआई लेनदेन

आंकड़े बताते हैं कि मई में इसने जो शेड्यूल जारी किया था, उसके मुताबिक दिल्ली से श्रीनगर के बीच 199 फ्लाइट्स, दिल्ली से लेह के लिए 182 फ्लाइट्स और मुंबई से गोवा के लिए 156 फ्लाइट्स चलाने वाली थी। गो फर्स्ट दिल्ली-श्रीनगर और मुंबई-गोवा के बीच कुल 30 में से 6 फ्लाइट्स, दिल्ली-मुंबई के लिए 52 में से 6 फ्लाइट्स और दिल्ली-लेह के बीच 13 में से पांच फ्लाइट्स चलाती थी।

Go First ने अपनी उड़ानों का संचालन 16 जून तक रद्द कर दिया है
Go First ने अपनी उड़ानों का संचालन 16 जून तक रद्द कर दिया है

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jun 14, 2023