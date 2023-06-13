PNB ने ग्राहक के लिए अब शुरू किया बिना इंटरनेट यूपीआई लेनदेन

scorecardresearch
पंजाब नेशनल बैंक ने UPI123PAY को लॉन्च कर दिया है। इस बैंक के ग्राहक अब बिना इंटरनेट के किसी भी मोबाइल से डिजिटल भुगतान कर पाएंगे। PNB पहला सरकारी बैंक बन गया है, जिसने आईवीआर बेस्ड यूपीआई सॉल्यूशन - यूपीआई 123पे को पेश किया है। बैंक की ओर से डिजिटल पेमेंट विजन 2025 के तहत कैशलेस और कार्डलेस सोसाइटी बनाने के लिए इस सेवा को शुरू कर दिया गया है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jun 13, 2023 15:50 IST
Punjab National Bank ने UPI123PAY को लॉन्च कर दिया है। इस बैंक के ग्राहक अब बिना इंटरनेट के किसी भी मोबाइल से डिजिटल भुगतान कर पाएंगे। PNB पहला सरकारी बैंक बन गया है, जिसने आईवीआर बेस्ड यूपीआई सॉल्यूशन - यूपीआई 123pe को पेश किया है। बैंक की ओर से डिजिटल पेमेंट विजन 2025 के तहत कैशलेस और कार्डलेस सोसाइटी बनाने के लिए इस सेवा को शुरू कर दिया गया है। पीएनबी के एमडी और सीईओ ने कहा कि भारत की बड़ी जनसंख्या ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में रहती है। हमारी 63% के करीब ब्रांच ग्रामीण और शहरी इलाकों में हैं। इस कारण पीएनबी के पास देश के रिमोट इलाकों में बड़ा कस्टमर बेस है और इन इलाकों में बड़ी संख्या में आज भी कीपैड फोन का इस्तेमाल होता है।

UPI123PAY आने से इन ग्राहकों को यूपीआई की सुविधा मिलेगी। इससे पूरे भारत में कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी को भी भुगतान कर पाएगा। पीएनबी की ओर से शुरू की गई UPI123PAY सेवा से आप अन्य बैंकों के ग्राहकों को भी पीएनबी के ग्राहक पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। UPI एक 24*7 पेमेंट चैनल है। यह किसी भी यूजर को सेकंड़ों में रियल टाइम भुगतान की सुविधा प्रदान करता है।

मौजूदा समय में यूपीआई के भुगतान करने के लिए यूजर के पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन और स्मार्टफोन होना चाहिए। वहीं, UPI123PAY इस समस्या का समाधान है। इसकी मदद से किसी भी फोन से यूपीआई लेनदेन किया जा सकता है। यहां तक बिना इंटरनेट के भी यूपीआई लेनदेन हो सकता है। सबसे पहले आपको बैंक का IVR नंबर 9188123123 डायल करना होगा, इसके बाद बेनिफिशियरी का चयन करना होगा, फिर लेनदेन को ऑथेंटिकेट करना होगा। UPI123PAY कई भाषाओं में उपलब्ध होगा। यूजर्स अपनी सुविधा के अनुसार भाषा का चयन कर सकता है।

