Foxconn लगाएगी EV प्लांट, कई राज्य सरकार के साथ चल रही है बातचीत

आईफोन मेकर कंपनी 'फॉक्सकॉन' भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) प्लांट लगाना चाहती है। ताइवान की कंपनी इसे लेकर महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की राज्य सरकारों से बातचीत कर रही है। फॉक्सकॉन का कहना है कि भारत में लगाए इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से दक्षिणपूर्व एशिया की इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर डिमांड पूरी होगी। यह पहली बार है जब ताइवान की किसी कंपनी ने भारत के लिए अपनी EV प्लांट प्रोजेक्ट के बारे में स्पष्ट रूप से बताया है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jun 16, 2023 12:44 IST
Foxconn लगाएगी EV प्लांट

आईफोन मेकर कंपनी 'Foxconn ' भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) प्लांट लगाना चाहती है। Taiwan की कंपनी इसे लेकर महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की राज्य सरकारों से बातचीत कर रही है।  फॉक्सकॉन का कहना है कि भारत में लगाए इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से दक्षिणपूर्व एशिया की इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर डिमांड पूरी होगी। यह पहली बार है जब ताइवान की किसी कंपनी ने भारत के लिए अपनी EV प्लांट प्रोजेक्ट के बारे में स्पष्ट रूप से बताया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, फॉक्सकॉन के अधिकारियों से मिलने और उनकी योजनाओं के बारे में चर्चा करने के लिए एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही ताइवान का दौरा करने वाला है। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि फॉक्सकॉन कई ब्रांडों के साथ पार्टनरशिप करके भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए प्लांट लगाना चाहती है, या फिर अकेले प्लांट लगाना चाहती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फॉक्सकॉन हार्डवेयर-कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और बैटरी मैनेजमेंट के साथ एक वर्टिकल प्लेटफॉर्म बनाना चाहती है। इसके बाद यह लोकल फर्मों के साथ पार्टनशिप करेगी। पिछले साल फॉक्सकॉन के चेयरमैन Young Liu ने भारत में अपनी पहली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री Narendra Modi से मुलाकात की थी।

योजनाओं के बारे में चर्चा करने के लिए एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही ताइवान का दौरा करने वाला है

उसके बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा था,'फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लियू से मिलकर खुशी हुई। मैं भारत में सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के विस्तार करने की उनकी योजनाओं का स्वागत करता हूं। EV मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारा जोर 'Net Zero Emission' की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है।' पिछले साल भारत यात्रा के दौरान फॉक्सकॉन के बड़े अधिकारियों ने EV मैन्युफैक्चरिंग को लेकर महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अधिकारियों से मुलाकात की थी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो फॉक्सकॉन महाराष्ट्र के लिए उत्सुक है, लेकिन वह तमिलनाडु पर भी विचार कर सकता है क्योंकि वहां पहले से ही एक ऑटो मैन्युफैक्चरिंग हब है। वहीं महाराष्ट्र में उन्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

