Realme के सीईओ Madhav Seth ने छोड़ी कंपनी, ट्वीट कर कंपनी के बारे कही बातें

China की स्मार्टफोन कंपनी Realme ने बीते कुछ वर्षों में भारतीय मोबाइल फोन के बाजार में अच्छी-खासी जगह बनाई है। कंपनी ने अपने उत्पादों के जरिए बहुत ही कम समय में भारतीय बाजार में विश्वसनीयता हासिल की है। कंपनी की इस उपलब्धि में उसके सीईओ Madhav Seth का खासा योगदान रहा है। हालांकि अब माधव सेठ ने कंपनी को अलविदा कर दिया है।

कंपनी को गुडबाय बोलते हुए उन्होंने Twitter पर अपना संदेश साझा किया है। माधव सेठ वही व्यक्ति हैं जो सीईओ के रूप भारतीय बाजार में रियलमी की साख बढ़ाने के लिए कई बड़े इनोवेटिव आइडियाज लेकर आए। अपने ट्विटर हैंड पर सेठ ने लिखा है कि उन्होंने रियलमी इंडिया को गुडबाय कर दिया है। उन्होंने इसके साथ ही एक लंबी-चौड़ी चिट्टी में रियलमी में अपने पांच साल के सफर के बारे में भी बताया है। माधव सेठ ने पोस्ट में लिखा, 'विदा लेना काफी मुश्किल काम है।' लेकिन मुझे लगा कि रियलमी को पांच साल देने के बाद अब मुझे एक नई यात्रा की शुरुआती करनी चाहिए। उन्होंने लिखा कि रियलमी मेरी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन से पहले ये ब्रांड एक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ये मेरा घर, पैशन और पर्पस है। मुझे बहुत गर्व है कि इन 5 सालों में मैं और मेरी टीम रियलमी ब्रांड को इस ऊंचाई पर लेकर आए।" उन्होंने लिखा कि यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि रियलमी ब्रांड ने मुझे क्या दिया। इस ब्रांड के साथ मैंने काफी अच्छे लम्हे गुजारे।

advertisement

Also Read: Youtube में किया गया बदलाव, 500 सब्सक्राइबर्स वाले भी कमा सकेंगे पैसे

Madahv Seth ने किया ट्विट

माधव सेठ ने रियलमी में अपने सफर को याद करते हुए बताया कि हमने सबसे पहला स्मार्टफोन एक यूनिवर्सिटी में लॉन्च किया था। उसके बाद रियलमी ने 50 मिलियन प्रोडक्ट सेल के साथ स्मार्टफोन के बाजार में मजबूत पकड़ बनायी है। रियलमी ने देश के स्मार्टफोन मार्केट बाजार में दूसरा स्थान हासिल किया है। इस दौरान रियलमी क्वालिटी के मामले में देश का नंबर वन स्मार्टफोन बना। सेठ ने कहा, "स्मार्टफोन को भारत में बनाने (Make in India) का भी लक्ष्य भी हासिल किया गया। कंपनी ने अपने 5G स्मार्टफोन्स भी बाजार में उतार दिए हैं। हालांकि, अब यह देखना है की सेठ के कंपनी छोड़ने के बाद टेक्नोलॉजी की दुनिय में कुछ नया करने वाले है या फिर नहीं।

Also Read: Chinese कंपनियों में होंगे अब भारतीय CEO और CTO, सरकार का फरमान