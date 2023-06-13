आज हो सकता है IKIO Lighting IPO शेयर अलॉटमेंट, आइये जानते है ऑनलाइन स्टेटस चेक करने का तरीका
IKIO लाइटिंग के शेयरों का आवंटन आज शाम तक होने की उम्मीद है। आप BSE वेबसाइट या आईपीओ रजिस्ट्रार के पोर्टल पर जाकर आईपीओ की स्थिति का पता लगा सकते हैं। BSE के लिए ड्रॉपडाउन मेनू में इक्विटी और इश्यू नाम, (IKIO Lighting Limited) चुनें, या तो आवेदन संख्या या स्थायी खाता संख्या (PAN) दर्ज करें, बॉक्स को चेक करें (मैं रोबोट नहीं हूं) और सर्च बटन पर क्लिक करें, 'कैप्चा' दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। आवंटन को अंतिम रूप देने के बाद, 14 जून तक असफल प्रतिभागियों के बैंक खातों में रिफंड जमा कर दिया जाएगा। पात्र निवेशकों को 15 जून तक उनके डीमैट खातों में शेयर प्राप्त होंगे।आईकेआईओ लाइटिंग चालू कैलेंडर वर्ष की सातवीं सूची में 16 जून को बीएसई और एनएसई पर शुरू होगी।
विश्लेषकों ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि IKIO के शेयर ग्रे मार्केट में 285 रुपये के अनुमानित अंतिम निर्धारित मूल्य पर 30% से अधिक प्रीमियम पर कारोबार कर रहे थे। पहले प्रीमियम 40 फीसदी था। ऑफर के लिए प्राइस बैंड 270-285 रुपये प्रति शेयर था। लिस्टिंग से पहले ग्रे मार्केट के प्रीमियम से आईपीओ की लिस्टिंग का अंदाज़ा लगाया जाता है।
कंपनी, जो एलईडी लाइटिंग सेगमेंट में मूल डिजाइन निर्माण (ODM) सेवाएं प्रदान करती है, पब्लिक इश्यू के माध्यम से 606.5 करोड़ रुपये जुटाए, जिसमें 350 करोड़ रुपये का ताजा मुद्दा और प्रमोटरों द्वारा 256.5 करोड़ रुपये की बिक्री का प्रस्ताव शामिल था।