ICICI Bank के नतीजे जारी, पिछले साल के मुकाबले 40% बढ़ा मुनाफा

ICICI Bank के नतीजे जारी, पिछले साल के मुकाबले 40% बढ़ा मुनाफा

बैंक की नेट इंट्रेस्ट इनकम पिछले साल के मुकाबले 38 फीसदी बढ़कर 18227 करोड़ रुपये रही है जो कि एक साल पहले 13210 करोड़ रुपये थी। इसके अलावा बैंक के नेट इंट्रेस्ट मार्जिन 4.78 फीसदी पर पहुंच गए हैं।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jul 23, 2023 11:56 IST
ICICI Bank के नतीजे जारी

आईसीआईसीआई बैंक ने शानदार तिमाही नतीजे पेश किए हैं। बैंक ने कल जारी अपने नतीजों में बताया कि इस तिमाही में बैंक का मुनाफा 9648 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। बैंक के नेट इंट्रेस्ट इनकम में भी 38 फीसदी की छलांग लगाई है। बैंक की नेट इंट्रेस्ट इनकम पिछले साल के मुकाबले 38 फीसदी बढ़कर 18227 करोड़ रुपये रही है जो कि एक साल पहले 13210 करोड़ रुपये थी। इसके अलावा बैंक के नेट इंट्रेस्ट मार्जिन 4.78 फीसदी पर पहुंच गए हैं।

इस तिमाही के दौरान बैंक की एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला है। ग्रॉस एनपीए पिछले साल के मुकाबले 3.4 फीसदी से घटकर 2.76 फीसदी पर पहुंच गए हैं वहीं नेट एनपीए 0.48 फीसदी पर है।

बैंक के रिजल्ट बाजार के अनुमान से बेहतर रहे हैं। बैंक का कहना है कि इस तिमाही में कॉरपोरेट पोर्टफोलियो में रिकवरी हो रही है। बैंक की असेट क्वालिटी तिमाही दर तिमाही सुधर रही है। तिमाही-दर-तिमाही आधार पर NIM यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन में गिरावट रिटेल डिपॉजिट की री-प्राइसिंग की वजह से है। उम्मीद है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन FY23 के स्तर पर ही रहेगा।

नतीजों के पहले शुक्रवार को ICICI बैंक का शेयर NSE पर 0.14% की तेजी के साथ 997 के भाव पर बंद हुआ।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jul 23, 2023