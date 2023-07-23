ICICI Bank के नतीजे जारी, पिछले साल के मुकाबले 40% बढ़ा मुनाफा

आईसीआईसीआई बैंक ने शानदार तिमाही नतीजे पेश किए हैं। बैंक ने कल जारी अपने नतीजों में बताया कि इस तिमाही में बैंक का मुनाफा 9648 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। बैंक के नेट इंट्रेस्ट इनकम में भी 38 फीसदी की छलांग लगाई है। बैंक की नेट इंट्रेस्ट इनकम पिछले साल के मुकाबले 38 फीसदी बढ़कर 18227 करोड़ रुपये रही है जो कि एक साल पहले 13210 करोड़ रुपये थी। इसके अलावा बैंक के नेट इंट्रेस्ट मार्जिन 4.78 फीसदी पर पहुंच गए हैं।

advertisement

Also Read: एक्सिस बैंक मैग्नस क्रेडिट कार्ड में अब नहीं मिलेंगे ज्यादा बेनेफिट

इस तिमाही के दौरान बैंक की एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला है। ग्रॉस एनपीए पिछले साल के मुकाबले 3.4 फीसदी से घटकर 2.76 फीसदी पर पहुंच गए हैं वहीं नेट एनपीए 0.48 फीसदी पर है।

Also Read: आज शनिवार को किन-किन बैंकों के आएंगे नतीजे, जानिए

बैंक के रिजल्ट बाजार के अनुमान से बेहतर रहे हैं। बैंक का कहना है कि इस तिमाही में कॉरपोरेट पोर्टफोलियो में रिकवरी हो रही है। बैंक की असेट क्वालिटी तिमाही दर तिमाही सुधर रही है। तिमाही-दर-तिमाही आधार पर NIM यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन में गिरावट रिटेल डिपॉजिट की री-प्राइसिंग की वजह से है। उम्मीद है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन FY23 के स्तर पर ही रहेगा।

Also Read: HDFC Bank Q1 Results: मुनाफा बढ़ा, शेयर में तेजी

नतीजों के पहले शुक्रवार को ICICI बैंक का शेयर NSE पर 0.14% की तेजी के साथ 997 के भाव पर बंद हुआ।