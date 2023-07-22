एक्सिस बैंक मैग्नस क्रेडिट कार्ड में अब नहीं मिलेंगे ज्यादा बेनेफिट

एक्सिस बैंक लिमिटेड ने शुक्रवार को अपने मैग्नस क्रेडिट कार्ड पर नियम और शर्तों को चेंज करने का ऐलान किया है। ये नए नियम 1 सितंबर, 2023 से लागू होंगे। नियम चेंज होने के बाद कार्ड से हर महीने मिलने वाले 25,000 प्वाइंट्स का बेनेफिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक्सिस मैग्नस का वार्षिक शुल्क भी 10,000 रुपये + जीएसटी से बढ़ाकर 12,500 रुपये + जीएसटी कर दिया गया है।

हर महीने मिलने वाले प्वाइंट्स इस कार्ड की प्रमुख यूएसपी थी क्योंकि अधिक खर्च करने वाले कस्टमर 3 लाख अतिरिक्त रिवार्ड पॉइंट जमा कर सकते थे और उन्हें हवाई मील में चेंज करके काफी बेनेफिट ले सकते थे।

बड़े अवमूल्यन के बावजूद, इस कार्ड को रखने की लागत 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12,500 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा, खर्च-आधारित छूट की शर्त को भी 15 लाख रुपये से संशोधित कर 25 लाख रुपये कर दिया गया है।