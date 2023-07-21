Reliance Q1 Results: कंपनी का मुनाफा घटा, मार्जिन में सुधार

Reliance Industries ने मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी का मुनाफा घटकर 16011 करोड़ रुपये रहा है जो कि पिछले साल की इसी तिमाही से कम है। पिछले साल इस तिमाही में कंपनी का मुनाफा 17955 करोड़ रुपये था। तिमाही के दौरान कंपनी की आय 2.07 लाख करोड़ रुपये रही है।कंपनी की आय 2,16,376 करोड़ रुपये से घटकर 2,10,831 करोड़ रुपये हो गई है। जबकि 2,13,669 करोड़ रुपये का अनुमान था।

कंपनी का EBITDA 38,440 करोड़ से घटकर 38,093 करोड़ रुपये रह गया है जबकि 38,046 करोड़ रुपये का अनुमान था। तिमाही के दौरान कंपनी के मार्जिन में सुधार देखने को मिला है। इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने निवेशकों के लिए डिविडेंड का भी एलान किया है। कंपनी ने कुल 9 रूपये के डिविडेंड का ऐलान किया है।