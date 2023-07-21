D-Mart ने Health And Glow का किया अधिग्रहण, 750 करोड़ रुपए में हुई डील

D-Mart के फाउंडर Radhakishan Damani ने ब्यूटी एवं पर्सनल केयर रिटेल चेन Health and Glow का अधिग्रहण कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक दमानी ने 700-750 करोड़ रुपए में Rajan Raheja और Hemendra Kothari से बेंगलुरु बेस्ड इस कंपनी को खरीदा है। 2015 में बॉम्बे स्वदेशी स्टोर्स के बाद यह दमानी का दूसरा बड़ा अधिग्रहण है, जो देश का सबसे पुराना रिटेलर है। हेल्थ एंड ग्लो का पहला स्टोर 1997 में चेन्नई में खोला गया था। इसके बाद कंपनी बेंगलुरु, पुणे, मुंबई, कोलकाता, भोपाल, भुवनेश्वर और हैदराबाद सहित अन्य शहरों में 175 से ज्यादा स्टोर खोल चुकी है।

advertisement

Also Read: Foxconn की तैयारी जोरो पर, Tamil Nadu और Karnataka के CM से मिले CEO

मार्केट रिसर्च फर्म Euromonitor International के अनुसार, साल 2023 के लास्ट तक भारत में ब्यूटी एवं पर्सनल केयर का मार्केट कैप 18.3 बिलियन डॉलर यानी 1.50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है। दमानी के इस बिजनेस में आने से Nykaa सहित कई कंपनी जैसे ब्रांड को टक्कर मिलेगी। डी-मार्ट को चलाने वाली कंपनी Avenue Supermarts Limited ने पिछले हफ्ते फाइनेंशियल ईयर 2024 की पहली तिमाही के नतीजे जारी किए। अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 658.71 करोड़ रुपए रहा, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 642.89 करोड़ रुपए था। इसके साथ ही कंपनी की कंसोलिडेटेड इनकम 18.2% बढ़कर 11,865.44 करोड़ रही, जो 2023 की पहली तिमाही में 10,594.11 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा इस तिमाही में कंपनी ने 3 नए स्टोर खोले हैं। 30 जून तक के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी 327 स्टोर ऑपरेट करती है। डी-मार्ट का पहला स्टोर 2002 में मुंबई में खुला था।