scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारHDFC Bank Q1 Results: मुनाफा बढ़ा, शेयर में तेजी

HDFC Bank Q1 Results: मुनाफा बढ़ा, शेयर में तेजी

HDFC बैंक ने मर्जर के बाद जून तिमाही के अपने नतीजे जारी कर दिए हैं। पिछली तिमाही में बैंक ने अपने मुनाफे में 9,196 करोड़ रुपये का ऐलान किया था जो इस बार के तिमाही नतीजों में मुनाफा बढ़कर 11,952 करोड़ रुपये हो गया है।

Advertisement
DEV KETAN SETHIA
DEV KETAN SETHIA
New Delhi,UPDATED: Jul 17, 2023 19:25 IST
HDFC बैंक ने मर्जर के बाद जून तिमाही के अपने नतीजे जारी कर दिए हैं
HDFC बैंक ने मर्जर के बाद जून तिमाही के अपने नतीजे जारी कर दिए हैं

मर्जर के बाद HDFC Bank ने जून तिमाही के अपने नतीजे जारी कर दिए हैं। बैंक का मुनाफा साल-दर-साल 30% बढ़ा है। पिछली तिमाही में बैंक ने अपने मुनाफे में 9,196 करोड़ रुपये का ऐलान किया था जो इस बार के तिमाही नतीजों में मुनाफा बढ़कर 11,952 करोड़ रुपये हो गया है।

advertisement

Also Read: Adani Stock में तेजी, इन खबरों के दम पर आ रही है तेजी

बैंक की ब्याज आय (NII) भी 21% बढ़ी है और 19,481 करोड़ रुपये से बढ़कर 23,599 करोड़ रुपये हो गई है। हालांकि बैंक के ग्रॉस और नेट NPA में इस तिमाही हल्की बढ़त देखने को मिली है। तिमाही-दर-तिमाही आधार पर ग्रॉस NPA 1.12% से बढ़कर 1.17% हो गया है वहीं नेट NPA 0.27% से बढ़कर 0.3% हो गया है। 1 जुलाई से HDFC और HDFC बैंक का मर्जर भी लागू हुआ है। मर्जर के बाद नियमानुसार HDFC बैंक ने HDFC Limited के शेयरधारकों को 311 करोड़ नए शेयर्स जारी कर दिए हैं।इस तिमाही में HDFC बैंक का कुल डिपॉजिट साल-दर-साल 19.2% बढ़कर 19.13 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। इसके अलावा बैंक का CASA डिपॉजिट भी 10.7% बढ़ा है।

इस बार के तिमाही नतीजों में मुनाफा बढ़कर 11,952 करोड़ रुपये हो गया है
इस बार के तिमाही नतीजों में मुनाफा बढ़कर 11,952 करोड़ रुपये हो गया है

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jul 17, 2023