HDFC Bank Q1 Results: मुनाफा बढ़ा, शेयर में तेजी

मर्जर के बाद HDFC Bank ने जून तिमाही के अपने नतीजे जारी कर दिए हैं। बैंक का मुनाफा साल-दर-साल 30% बढ़ा है। पिछली तिमाही में बैंक ने अपने मुनाफे में 9,196 करोड़ रुपये का ऐलान किया था जो इस बार के तिमाही नतीजों में मुनाफा बढ़कर 11,952 करोड़ रुपये हो गया है।

advertisement

Also Read: Adani Stock में तेजी, इन खबरों के दम पर आ रही है तेजी

बैंक की ब्याज आय (NII) भी 21% बढ़ी है और 19,481 करोड़ रुपये से बढ़कर 23,599 करोड़ रुपये हो गई है। हालांकि बैंक के ग्रॉस और नेट NPA में इस तिमाही हल्की बढ़त देखने को मिली है। तिमाही-दर-तिमाही आधार पर ग्रॉस NPA 1.12% से बढ़कर 1.17% हो गया है वहीं नेट NPA 0.27% से बढ़कर 0.3% हो गया है। 1 जुलाई से HDFC और HDFC बैंक का मर्जर भी लागू हुआ है। मर्जर के बाद नियमानुसार HDFC बैंक ने HDFC Limited के शेयरधारकों को 311 करोड़ नए शेयर्स जारी कर दिए हैं।इस तिमाही में HDFC बैंक का कुल डिपॉजिट साल-दर-साल 19.2% बढ़कर 19.13 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। इसके अलावा बैंक का CASA डिपॉजिट भी 10.7% बढ़ा है।