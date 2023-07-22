आज शनिवार को किन-किन बैंकों के आएंगे नतीजे, जानिए
ब्लूमबर्ग के अनुमान के मुताबिक आईसीआईसीआई बैंक का मुनाफा पिछले साल के मुकाबले करीब 26 फीसदी बढ़कर 8678 करोड़ रुपये रह सकता है। मार्च तिमाही के मुकाबले इसमें 3 फीसदी की गिरावट संभव है । इसके अलावा कोटक बैंक के नतीजे भी आज ही आएंगे।
आज बैंकों के आएंगे नतीजे
रिजल्ट सीजन में रिलायंस के नतीजे आ चुके हैं। आज प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज बैंक आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आएंगे। शनिवार के बावजूद आज कोटक और आईसीआईसीआई के नतीजों पर नजर रहेगी।
इसके अलावा आज कोटक महिंद्रा बैंक, आरबीएल बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यस बैंक, केनरा बैंक अपने नतीजे पेश करने जा रहा है।
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।