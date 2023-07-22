आज शनिवार को किन-किन बैंकों के आएंगे नतीजे, जानिए

रिजल्ट सीजन में रिलायंस के नतीजे आ चुके हैं। आज प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज बैंक आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आएंगे। शनिवार के बावजूद आज कोटक और आईसीआईसीआई के नतीजों पर नजर रहेगी।

ब्लूमबर्ग के अनुमान के मुताबिक आईसीआईसीआई बैंक का मुनाफा पिछले साल के मुकाबले करीब 26 फीसदी बढ़कर 8678 करोड़ रुपये रह सकता है। मार्च तिमाही के मुकाबले इसमें 3 फीसदी की गिरावट संभव है । इसके अलावा कोटक बैंक के नतीजे भी आज ही आएंगे।

इसके अलावा आज कोटक महिंद्रा बैंक, आरबीएल बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यस बैंक, केनरा बैंक अपने नतीजे पेश करने जा रहा है।