आज शनिवार को किन-किन बैंकों के आएंगे नतीजे, जानिए

ब्लूमबर्ग के अनुमान के मुताबिक आईसीआईसीआई बैंक का मुनाफा पिछले साल के मुकाबले करीब 26 फीसदी बढ़कर 8678 करोड़ रुपये रह सकता है। मार्च तिमाही के मुकाबले इसमें 3 फीसदी की गिरावट संभव है । इसके अलावा कोटक बैंक के नतीजे भी आज ही आएंगे।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi ,UPDATED: Jul 22, 2023 14:56 IST
आज बैंकों के आएंगे नतीजे

रिजल्ट सीजन में रिलायंस के नतीजे आ चुके हैं। आज प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज बैंक आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आएंगे। शनिवार के बावजूद आज कोटक और आईसीआईसीआई के नतीजों पर नजर रहेगी। 

ब्लूमबर्ग के अनुमान के मुताबिक आईसीआईसीआई बैंक का मुनाफा पिछले साल के मुकाबले करीब 26 फीसदी बढ़कर 8678 करोड़ रुपये रह सकता है। मार्च तिमाही के मुकाबले इसमें 3 फीसदी की गिरावट संभव है । इसके अलावा कोटक बैंक के नतीजे भी आज ही आएंगे। 

इसके अलावा आज कोटक महिंद्रा बैंक, आरबीएल बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यस बैंक,  केनरा बैंक अपने नतीजे पेश करने जा रहा है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jul 22, 2023