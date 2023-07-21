Vedanta के कमजोर नतीजे, मुनाफे में 40% की गिरावट

जून तिमाही में Vedanta के मुनाफे में 40.29% की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का मुनाफा 4,421 करोड़ से घटकर 2,640 करोड़ रुपये पर आ गया है और आय 38,622 करोड़ रुपये से घटकर 33,733 करोड़ रुपये हो गई है।

Also Read: Reliance Q1 Results: कंपनी का मुनाफा घटा, मार्जिन में सुधार

advertisement

कंपनी का मुनाफा 4,421 करोड़ से घटकर 2,640 करोड़ रुपये हो गया है। जबकि आय 38,622 करोड़ रुपये से घटकर 33,733 करोड़ रुपये रह गई है। EBITDA 10,197 करोड़ से घटकर 6,420 करोड़ रुपये रह गया है।शुक्रवार को नतीजों के पहले वेदांता का शेयर BSE पर 1.36% की कमजोरी के साथ 278.3 पर बंद हुआ।