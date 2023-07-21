scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारVedanta के कमजोर नतीजे, मुनाफे में 40% की गिरावट

Vedanta के कमजोर नतीजे, मुनाफे में 40% की गिरावट

कंपनी का मुनाफा 4,421 करोड़ से घटकर 2,640 करोड़ रुपये हो गया है। जबकि आय 38,622 करोड़ रुपये से घटकर 33,733 करोड़ रुपये रह गई है। EBITDA 10,197 करोड़ से घटकर 6,420 करोड़ रुपये रह गया है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jul 21, 2023 21:01 IST
Vedanta के कमजोर नतीजे, मुनाफे में 40% की गिरावट
Vedanta के कमजोर नतीजे, मुनाफे में 40% की गिरावट

जून तिमाही में Vedanta के मुनाफे में 40.29% की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का मुनाफा 4,421 करोड़ से घटकर 2,640 करोड़ रुपये पर आ गया है और आय 38,622 करोड़ रुपये से घटकर 33,733 करोड़ रुपये हो गई है।

Also Read: Reliance Q1 Results: कंपनी का मुनाफा घटा, मार्जिन में सुधार

advertisement

कंपनी का मुनाफा 4,421 करोड़ से घटकर 2,640 करोड़ रुपये हो गया है। जबकि आय 38,622 करोड़ रुपये से घटकर 33,733 करोड़ रुपये रह गई है। EBITDA 10,197 करोड़ से घटकर 6,420 करोड़ रुपये रह गया है।शुक्रवार को नतीजों के पहले वेदांता का शेयर BSE पर 1.36% की कमजोरी के साथ 278.3 पर बंद हुआ।

कंपनी का मुनाफा 4,421 करोड़ से घटकर 2,640 करोड़ रुपये हो गया है
कंपनी का मुनाफा 4,421 करोड़ से घटकर 2,640 करोड़ रुपये हो गया है

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jul 21, 2023